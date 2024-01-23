 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Köseköy Koridoru Alikahya Stadyum Bağlantı Yolu Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Köseköy Koridoru Alikahya Stadyum Bağlantı Yolu Çalışmaları Devam Ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Köseköy Koridoru Alikahya Stadyum bağlantı yolu projesi kapsamında TEM Otoyolu üzerindeki menfez yıkılarak 2x2 ulaşımını sağlayacak köprü yapılıyor.

Köseköy Koridoru Alikahya Stadyum Bağlantı Yolu Çalışmaları Devam Ediyor
23.01.2024 - 11:23,  Güncelleme: 11:26
Abone Ol

Köseköy Koridoru Alikahya Stadyum bağlantı yolu çalışmaları kapsamında TEM Otoyolu üzerindeki menfez yıkılarak 2x2 ulaşımını sağlayacak köprü yapılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Köseköy Koridoru Alikahya Stadyum bağlantı yolu projesi kapsamında kuzey yan yolda binder asfalt serim çalışmaları tamamlanması sonrası kuzey yan yol trafiğe açıldı. TEM Otoyolu üzerinde yapılacak köprü için 78 fore kazık çakıldı. TEM Otoyolu üzerindeki menfez de yıkılarak 2x2 ulaşımını sağlayacak köprü yapılıyor. TEM İstanbul istikametinde köprü kırımı çalışması yapılıyor.

D-100 kara yolundan TEM Otoyoluna bağlanan yolun genişliği 30 metre olacak, yolda ulaşım 2x2 gidiş-geliş olarak sağlanacak ve bisiklet yolu da yapılacak. D-100 üzerinde bir, TEM Otoyolu üzerinde bir ve Yirim Dere üzerinde de bir olmak üzere 3 farklı noktada prefabrik öngerme kirişli köprü; D-100 üzerinde bir çelik yaya üst geçidi yapılıyor. Proje kapsamında bağlantı yolları dahil 13 kilometre uzunlukta yol ve drenaj imalatları, tretuvar ve aydınlatma çalışmaları yapılacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Köseköy, Ulaşım, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Köseköy Koridoru Alikahya Stadyum Bağlantı Yolu Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika


23:35
İsveç'in NATO üyeliğinin TBMM'de kabul edilmesiyle ilgili ABD Büyükelçisi Flake'ten açıklama İsveç'in NATO üyeliğinin TBMM'de kabul edilmesiyle ilgili ABD Büyükelçisi Flake'ten açıklama
23:18
Antalya'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Antalya'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:01
İsveç'in NATO'ya katılımına TBMM'den onay çıktı İsveç'in NATO'ya katılımına TBMM'den onay çıktı
22:39
Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor
22:16
Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım
21:54
Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48
Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22
Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz

Son Dakika
23:35 İsveç'in NATO üyeliğinin TBMM'de kabul edilmesiyle ilgili ABD Büyükelçisi Flake'ten açıklama
23:18 Antalya'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:01 İsveç'in NATO'ya katılımına TBMM'den onay çıktı
22:39 Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor
22:16 Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım
21:54 Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48 Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22 Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18 Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü
21:12 Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 23:51:02. #1.13#
SON DAKİKA: Köseköy Koridoru Alikahya Stadyum Bağlantı Yolu Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement