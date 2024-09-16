Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Başçayır Mahallesi'nde İstinat Duvarı Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika
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Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Başçayır Mahallesi'nde İstinat Duvarı Çalışmalarını İnceledi

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Başçayır Mahallesi\'nde İstinat Duvarı Çalışmalarını İnceledi

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Başçayır Mahallesi'nde yapılmakta olan istinat duvarı çalışmalarını yerinde inceledi. Geçmişteki sel felaketi sonrası zarar gören halı saha için güvenlik amacıyla başlatılan çalışmalar, mahalle sakinleri için önem taşıyor.

16.09.2024 14:31  Güncelleme: 14:32
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Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, toprak kaymalarına karşı Başçayır Mahallesi'nde yapımı başlayan istinat duvarı çalışmalarını yerinde inceledi.

Geçtiğimiz yıllarda Başçayır Mahallesi'nde meydana gelen sel felaketinde bölgede bulunan halı saha tahrip olmuştu. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda mahalleye yeni bir halı saha kazandıran Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, hizmete açılmadan önce vatandaşların güvenliği için halı sahanın yanında bulunan riskli bölgede istinat duvarı çalışması başlattı.

Mahalle sakinleri ile birlikte bölgeye giden ve devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler; "Geçtiğimiz yıllarda bir çok mahallemizi olumsuz etkilen sel felaketinde Başçayır Mahallemizde bulunan halı sahamız da zarar görmüş, kullanılmaz hale gelmişti. Hemşehrilerimizden gelen yoğun talep doğrultusunda gerekli çalışmalarımızı yaparak mahallemize yeni bir halı saha kazandırdık. Bugün de vatandaşlarımızın can güvenliği ve aynı olumsuzlukları bir daha yaşamamak için riskli olarak belirlediğimiz alanda bir istinat duvarı inşa ediyoruz. Çalışmalarımızı tamamlayarak daha güvenli hale getireceğimiz tesisimizi en yakın zamanda hizmete açacağız" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Başçayır Mahallesi'nde İstinat Duvarı Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika

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