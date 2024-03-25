Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, Tarım İşçileriyle Domates Fidesi Dikti

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Mahalle ziyaretleri esnasında tarım işçilerinin davetini geri çevirmeyen Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, işçilerle birlikte domates fidesi dikti.

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, mahalle ziyaretlerine aralıksız devam ediyor. Başkan Güler, bu kapsamda Çiftlik Mahallesi'ne giderek vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaret esnasında domates fidesi diken tarım işçilerinin davetini geri çevirmeyen Başkan Güler, işçilerin talep ve sıkıntılarını dinledi. Tarlada bir izinin bulunması için paçaları sıvayan Başkan Güler, işçilerle birlikte domates fidelerini dikti. Her fırsatta toprakla iç içe büyüdüğünü ifade eden ve aynı zamanda veteriner olan Başkan Güler ile samimi sohbet gerçekleştiren tarım işçileri ise domates fidesi dikimindeki desteği için teşekkür etti.

Domates dikimi sırasındaki fotoğrafları paylaşan Başkan Güler, paylaşımına "Çiftlik mahallemizde domates fidesi diken, emektar tarım işçilerimizin davetine icabet ettik. Hatırlarını sorduk, tarlada bizim de bir izimiz olsun dedik. Gönülden muhabbetleri için hepsine teşekkür ediyor, alın teri döken, üretimimize güç katan tüm emektarlarımıza kolaylıklar diliyorum" notunu düştü. - AYDIN