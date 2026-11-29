Aydın'ın Köşk ilçesinde balık ve deniz ürünleri satan işletmelere yönelik denetim yapıldı.

Köşk İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki su ürünleri kontrol ekipleri, ilçe merkezindeki balık ve deniz ürünleri satış noktalarındaki denetimlerini sürdürüyor. Vatandaşların özellikle yoğun olarak tercih ettiği balık satış noktalarında gerçekleştirilen kontrollerle su ürünleri sektöründe güvenilir gıda anlayışının sürdürülmesine yönelik çalışmalar yapılıyor. Kontrollerde satışa sunulan su ürünleri incelenirken, vatandaşların güvenilir ve taze gıdaya ulaşmasının önemine dikkat çekildi. Ekiplerin yürüttüğü denetimlerle balık ve diğer su ürünlerinin satışının ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilmesi ve tüketici sağlığının korunması amaçlanıyor.