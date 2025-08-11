Kosova Bakanı Güler\'i Ziyaret Etti

Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i ziyaret etti.

Bakan Güler, Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka ile Milli Savunma Bakanlığında (MSB) bir araya geldi. MSB'nin sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin video paylaşıldı. - ANKARA