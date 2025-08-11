Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i ziyaret etti.
Bakan Güler, Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka ile Milli Savunma Bakanlığında (MSB) bir araya geldi. MSB'nin sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin video paylaşıldı. - ANKARA
Son Dakika › Yerel › Kosova Bakanı Güler'i Ziyaret Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?