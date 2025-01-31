Köyceğiz'de İçme Suyu Deposu Yenilendi

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Köyceğiz'de içme suyu deposu yenilendi

MUĞLA - MUSKİ ekipleri Köyceğiz İlçesi Zeytinalanı, Beyobası, Köyceğiz ve Kavakarası Mahallelerine içme suyu sağlayan su deposunu yeniledi. Ekiplerin yaptığı çalışma ile bu dört mahalleye uzun yıllar sağlıklı su sağlanmaya devam edilecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri depo tadilatı ve bakım onarım çalışmalarına devam ediyor. İçme suyu depolarını yenileyerek hem teknolojik donanıma kavuşturan hem de vatandaşlara sağlıklı su sağlayan MUSKİ ekipleri bu çalışmalarına son olarak Köyceğiz'de devam etti.

Köyceğiz ilçesi Zeytinalanı, Beyobası, Köyceğiz ve Kavakarası Mahalleleri olmak üzere yaklaşık 1500 abonenin su ihtiyacını karşılayan depoyu yenileyen ekipler burada sağlıksız şartlar oluşturabilecek tüm etkenleri ortadan kaldırdı. Deponun iç ve dış temizliği detaylıca yapılırken, duvarlarda sıva işlemleri, eskiyen mekanik aksamın yenilenmesi gibi çalışmalar yapıldı.

Mahallelerinde gerçekleştirilen çalışmanın kendileri için büyük önem arz ettiğine vurgu yapan Mahalle Muhtarı Sezgin Koçyiğit, "1970 yılında yapılmış bir depo var, hemen arkamızda. Bu tabii zaman geçtikçe de eskimiş, eski halde. Şimdi depomuz eskiydi zaten, betonarme bir depomuzdu. O sağlıksız olabilirdi. Aynı zamanda burada Köyceğiz Köyü ve Kavakarası'nı da besleyen bir depomuz bu depo. Şimdi depolarımız yenilendiğinden dolayı su basıncımız daha iyi olacağını düşünüyorum her üç mahalle için. Hem Kavakarası, Köyceğiz Köyü ve Zeytinalanı için. Bugün 15 personelle beraber çalışma yapıyoruz. Onun için iyi olacağını düşünüyoruz, inşallah iyi olur. Sadece Zeytinalanı'nda Bin 200-Bin 300 hane faydalanabilecek. Ahmet başkanımıza teşekkür ederim" dedi.