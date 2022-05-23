Köyceğiz'de özel gereksinimli bireyler için etkinlik düzenlendi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bir alışveriş merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte mağazalardaki özel gereksinimli bireyler müşterileri karşıladı.

Köyceğiz'deki bir alışveriş merkezinde özel gereksinimli bireyler mağaza ve işletmelere yerleştirildi. Gelen müşterileri özel gereksinimli bireyler karşıladı. Kimisi satış yaptı, kimisi servis elemanı olup siparişleri verdi, kimisi de hazırladıkları dondurmaları müşteriye sundu. Özel gereksinimli küçük yaştaki bireyler için parti düzenlendi. Partide oyunlar, yarışmalar, danslar ve hediyeler vardı. Özel gereksinimli bireyler gönüllerince eğlenirken, aileleri ise etkinlikten çok mutlu olduklarını ifade etti.

Etkinliğe Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Güldağ, Köyceğiz Belediyesi Halkla İlişkiler Müdür Vekili Cemil Akyol katıldı. Özel gereksinimli bireylerin aileleri iş insanı Zafer Sarılı'ya ve alışveriş merkezi müdürü Çiğdem Tepe'ye düzenlenen etkinlikten dolayı teşekkür etti. - MUĞLA