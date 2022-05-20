Köyceğiz'e 574 konut, 21 dükkan, 1 camii yapılacak

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde TOKİ tarafından yapılacak olan projenin ihale tarihi belli olurken, proje çerçevesinde 574 konut, 21 dükkan ve 1 camii yapılacak.

TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı), Köyceğiz Toparlar Kentsel Yenileme Projesinin ihale tarihini açıkladı. Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan'ın girişimleriyle başlatılan, Muğla İli, Köyceğiz İlçesi, Toparlar Mahallesi 574 Adet Konut,1 Adet Ticaret Merkezi (21 Dükkan) ve 1 Adet Cami İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlenmesine ilişkin ihaleye 20 Temmuz 2022 tarihinde TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) tarafından çıkılacağı belirtildi.

Belediye Başkanı Kamil Ceylan konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Bize bu süreçte hep destek olan Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kuırum'a, Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut'a, Toplu Konut İdaresi Başkan Yardımcısı Dursun Baştürk'e, Muğla Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA