Köyceğiz Zeytinalanı Çıyan Camii yenilendi - Son Dakika
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Köyceğiz Zeytinalanı Çıyan Camii yenilendi

01.04.2022 10:24
Köyceğiz Zeytinalanı Çıyan Camii yenilendi

Muğla'nın Köyceğiz İlçe Müftülüğü'ne bağlı Zeytinalanı Mahallesi Çıyan Camii için din görevlisi Mehmet Kırmızı ile emekli İmam-Hatip Nadi Ak'ın öncülük ettiği, hayırsever Ramazan Balcı, Mehmet Kesgin, Mustafa Öztürk, Nevzat Deniz, Feridun Kesgin, Nesibe Kocabıyık ve tüm mahalle halkının yardım...

Muğla'nın Köyceğiz İlçe Müftülüğü'ne bağlı Zeytinalanı Mahallesi Çıyan Camii için din görevlisi Mehmet Kırmızı ile emekli İmam-Hatip Nadi Ak'ın öncülük ettiği, hayırsever Ramazan Balcı, Mehmet Kesgin, Mustafa Öztürk, Nevzat Deniz, Feridun Kesgin, Nesibe Kocabıyık ve tüm mahalle halkının yardım ve katkılarıyla camii baştan aşağı elden geçirildi.

Caminin tabanına laminent parke döşenip, çini kaplamasının ardından iç ve dış boyası yapılarak şadırvanı tamir edildi. Ses düzenlerinin de yenilendiği camiyi ziyaret eden İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz; "Toplumun efendisi, ona hizmet edendir. Şuan görevde olan Mehmet Kırmızı ile emekli olan İmam-Hatip Nadi Ak hocamız bulundukları yerin manevi mimarı oldukları gibi camilerinin en güzel şekilde Kabe'yi temsil etmesi için önderlik edip mahalle halkıyla ve yardımseverlerle birlikte camimizi güzelleştirmişlerdir. Camimizin maddi imarı tamamlandığı gibi artık bundan böyle manevi imarına çalışacağız. Genciyle, yaşlısıyla kadınıyla, erkeğiyle ve çocuklarımızla camilerimiz manen de imar olacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA

Köyceğiz Zeytinalanı Çıyan Camii yenilendi
Köyceğiz Zeytinalanı Çıyan Camii yenilendi
Köyceğiz Zeytinalanı Çıyan Camii yenilendi
Köyceğiz Zeytinalanı Çıyan Camii yenilendi
Köyceğiz Zeytinalanı Çıyan Camii yenilendi

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İmam Hatip, Köyceğiz, Hisarcık, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Köyceğiz Zeytinalanı Çıyan Camii yenilendi - Son Dakika


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