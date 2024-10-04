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Yerel

Köylüler Odunsuz Kaldı

Sivas'ta yüksek budama fiyatları, köylülerin yakacak odun bulmasını zorlaştırıyor.

04.10.2024 19:44
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Yüksek budama fiyatları köylüleri odunsuz bıraktı

SİVAS - Sivas'ta 2017 yılından bu yana kesim yapılmayan orman kurumaya yüz tuttu. Dönemsel ağaç budamalarının hem orman hem de köylüler için önemli olduğunu ifade eden Gazi Köyü Muhtarı Murat Köse, kesim ücretlerinin perakende satış fiyatlarından daha pahalı olduğunu söyledi.

Sivas'ın merkeze bağlı Gazi köyünde vatandaşlar kışlık yakacak bulmakta zorlanıyor. Kent merkezine 39 kilometre uzaklığında olan köyde yaşayan vatandaşlar, yakacak ihtiyacını geçmişte köyün çevresinde bulunan ormanlardan karşılarken şimdilerde bulmakta zorlanıyor. Ormanların daha gür büyümesi için her yıl budama yöntemiyle kesilmesi gereken alan, yaklaşık 7 yıldır kesilmiyor. Geçmişte kesilen alanların daha gür şekilde filizlendiğini ifade eden köy sakinleri, hem orman sağlığı için hem de köylülerin yakacak ihtiyacının karşılanması için yetkililerden yardım bekliyor. Kesim fiyatlarının çok yüksek tutulduğunu ifade eden köy muhtarı Murat Köse, "10 ster alsak 8-9 bin TL'ye tekabül ediyor. Tüccarlar bir ton odunu 6 ila 8 bin TL arası satıyor" dedi.

"Şartlar çok ağır, odun ihtiyacımızı karşılayamıyoruz"

Konuya ilişkin açıklama yapan muhtar Murat Köse, "Ormanlarımızın daha gür ve dinamik bir şekilde büyümesi için üretim yapmamız gerekiyor. Hem ormanın ihtiyacı var hem de köylümüzün yakacak ihtiyacını karşılamak için Orman Müdürlüğümüze müracaat ettik. Bunların maliyetlerinin ster hesabı olduğunu söylediler. Bir kişi 10 ster alsa 15 gün de çalışsa 23 bin TL gibi bir rakama tekabül ediyor. Köyümüzde bunu vermeyecek durumda olanlar var. Müdürlüğümüzle de bu konuyu konuştuk. Şartlar çok ağır olduğu için şu anda odun ihtiyacımızı karşılayamıyoruz. Herkes diğer köylerden bulmaya çalışıyor, onlar da mağdur durumda" diye konuştu.

Tüccarda 6 bin 500 TL, ormanda 8 ila 9 bin TL

2017 yılında yapılan kesim sonrası ormanın gürleştiğini söyleyen Köse, "Bu ormanı kesmekteki maksadımız daha gür, dinamik ve sık şekilde filizlenmesi. Bunu biz söylediğimizde 'bazı prosedürler var, onların dışına çıkamayız' diyorlar. Bizlere bu konuda yardımcı olmuyorlar. Bunu Orman Bakanlığımızın, müdürlüğümüzün duymasını istiyoruz. Bu şekilde çarşıdaki satış fiyatından daha pahalıya mal olacak. Allah göstermesin bir yangın olduğunda herkesten önce köylülerimiz müdahale ediyor. Bu konuda köylülere öncelik sağlanması ve kolaylık tanınması gerekirken her türlü zorlukla karşı karşıya kalıyoruz. Budama dediğimiz şekilde kesilmesi lazım ki daha temiz ve gür bir ormana sahip olalım. İhtiyaç olmasa bile ormanlarımızın bakıma ihtiyacı var. 10 ster alsak 8-9 bin TL'ye tekabül ediyor. Bunlar yarı fiyatına düşse köylümüz açısından daha da kolaylık olacak. En son 2017 yılında kesim yapıldı. Kesim yapılan yerler daha gür bir şekilde ayaklanmaya başladı. Keseceğimiz böğe kurumaya dönmüş. Orayı da kessek yeniden ayaklanacak. Daha güzel ve yeşil olacağına inanıyoruz" şekilde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Köylüler Odunsuz Kaldı - Son Dakika

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