 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Koyunlarını otlatmaya giden çoban ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Koyunlarını otlatmaya giden çoban ölü bulundu

Sinop'un Boyabat ilçesinde koyunlarını otlatmaya giden çoban Adem Balkanoğlu, yara aldığını söyleyerek 112 sağlık ekiplerini aradı. Ancak sağlık ekipleri Balkanoğlu'nu ölü olarak buldu ve vücudunda kesici alet yaraları tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Koyunlarını otlatmaya giden çoban ölü bulundu
11.01.2024 - 23:11,  Güncelleme: 23:13
Abone Ol

Koyunlarını otlatmaya giden çoban ölü bulundu

SİNOP - Sinop'ta koyunlarını otlatmaya giden çoban ölü bulundu.

Sinop'un Boyabat ilçesi Gazidere köyünde koyunlarını otlatmaya giden ve daha sonra 112 sağlık ekiplerini arayarak yara aldığını söyleyen Adem Balkanoğlu, 112 sağlık ekiplerince ölü olarak bulundu. Cesedi inceleyen sağlık ve jandarma ekipleri Balkanoğlu'nun vücudunda kesici alet yaralarının bulunduğunu tespit etti. Balkanoğlu'nun cenazesi Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Boyabat, Sinop, Olay, Soruşturma, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Koyunlarını otlatmaya giden çoban ölü bulundu - Son Dakika


23:42
Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde 1 Askerimiz Şehit Oldu Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde 1 Askerimiz Şehit Oldu
23:11
New York'tan sonra bu kez de Moskova'da sinagog altına inşa edilen gizli tünel bulundu New York'tan sonra bu kez de Moskova'da sinagog altına inşa edilen gizli tünel bulundu
23:09
Yeniden Refah'tan Murat Kurum'a veto: İsmi bile bizimle paylaşılmadı Yeniden Refah'tan Murat Kurum'a veto: İsmi bile bizimle paylaşılmadı
22:29
Fenerbahçe transfere doymuyor! Bonucci'nin ardından bir yıldızı daha bitirdiler Fenerbahçe transfere doymuyor! Bonucci'nin ardından bir yıldızı daha bitirdiler
22:00
Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı
21:23
Enerji Bakanı Bayraktar: Bu kış doğal gaza zam planlamıyoruz Enerji Bakanı Bayraktar: Bu kış doğal gaza zam planlamıyoruz
21:17
Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Aboubakar kendine yeni takım buldu Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Aboubakar kendine yeni takım buldu
20:11
İran, Umman açıklarında petrol tankerine el koydu İran, Umman açıklarında petrol tankerine el koydu

Son Dakika
23:42 Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde 1 Askerimiz Şehit Oldu
23:11 New York'tan sonra bu kez de Moskova'da sinagog altına inşa edilen gizli tünel bulundu
23:09 Yeniden Refah'tan Murat Kurum'a veto: İsmi bile bizimle paylaşılmadı
22:29 Fenerbahçe transfere doymuyor! Bonucci'nin ardından bir yıldızı daha bitirdiler
22:00 Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı
21:23 Enerji Bakanı Bayraktar: Bu kış doğal gaza zam planlamıyoruz
21:17 Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Aboubakar kendine yeni takım buldu
20:11 İran, Umman açıklarında petrol tankerine el koydu
20:05 Erden Timur olaya el attı! Sivas'ta 2 puan bırakan Galatasaray'dan jet hızında açıklama
20:04 İsrail'in soykırımla suçlandığı ilk duruşma sona erdi! Netanyahu'nun ''Amalek'' sözleri başını yakacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 23:59:38. #1.11#
SON DAKİKA: Koyunlarını otlatmaya giden çoban ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement