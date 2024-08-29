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Kozalak düşüyor iddiasıyla kesilen ağaçlar tepkilere neden oldu

TOKAT - Tokat'taki bir ilköğretim okulu bahçesindeki ağaçlar, çocukların başlarına kozalak düşüyor iddiasıyla kesildi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bulunan Kemal Kıvırcıoğlu İlköğretim Okulu bahçesinde bulunan ağaçlar kesildi. İddiaya göre, bazı ağaçların kesilmesi kararı tepkilere neden oldu. Kesim işlemi sırasında çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine kamuoyunda büyük tepki oluştu. Görüntülerin hızla yayılmasının ardından, ağaç kesimi işlemi durduruldu. Yapılan incelemenin ardından sorumlular hakkında soruşturma başlatılacağı öğrenildi. Okul bahçesindeki ağaçların kesilmesinin çevreye ve doğal güzelliklere zarar verdiğini belirterek duruma tepki gösteren vatandaşlar, çocukların güvenliği için alınan bu kararın daha sürdürülebilir yöntemlerle ele alınması gerektiğini belirtti. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.