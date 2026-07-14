Kozan'da şehit bayrağı yeniden dalgalandı - Son Dakika
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Kozan'da şehit bayrağı yeniden dalgalandı

Kozan\'da şehit bayrağı yeniden dalgalandı
14.07.2026 10:58  Güncelleme: 10:59
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Adana Kozan'da şehit Şefik Uçak anısına dikilen Türk bayrağının direği rüzgârda devrildi. Belediye Başkanı Mustafa Atlı'nın talimatıyla ekipler direği yeniden dikip bayrağı çekti, şehit kabrindeki bayraklar da yenilendi.

ADANA (İHA) – Adana'nın Kozan ilçesinde şehit Şefik Uçak anısına tepeye dikilen Türk bayrağının direği rüzgarın etkisiyle devrildi. Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı'nın talimatıyla belediye ekiplerince yeniden dikilen direğin gönderine Türk bayrağı çekildi.

Kozan'a bağlı Hamam Mahallesi'ndeki tepeye şehit Şefik Uçak anısına köyün gençlerince Türk bayrağı dikilerek şehit annesinin dileği gerçeğe dönüştürülmüştü. Ancak direk, şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi. Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı'nın talimatıyla belediye ekipleri bayrak direğini yeniden dikerek Türk bayrağını göndere çekti.

Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma çerçevesinde, şehidin kabri başındaki yıpranan bayraklar da yenilendi.

Çalışmaların ardından Başkan Mustafa Atlı, şehit Şefik Uçak'ın kabrini ziyaret ederek annesi Necile Uçak ile birlikte dua etti. Şehit annesi Uçak, gösterdiği hassasiyet ve destek dolayısıyla Başkan Atlı'ya teşekkür etti. - ADANA

Kaynak: İHA

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