Kozan'da yangınzedeler için tezgah açan çocuklar 15 bin TL'yi kaymakama teslim etti - Son Dakika
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Kozan'da yangınzedeler için tezgah açan çocuklar 15 bin TL'yi kaymakama teslim etti

Kozan\'da yangınzedeler için tezgah açan çocuklar 15 bin TL\'yi kaymakama teslim etti
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Adana'nın Kozan ilçesinde orman yangınından etkilenen vatandaşlar için evlerinin önünde poğaça, kek, simit ve içecek satan çocuklar, hafta sonu düzenlenen kampanyada 15 bin TL topladı. Çocuklar, topladıkları parayı Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü'ye teslim etti.

Adana'nın Kozan ilçesinde orman yangınından etkilenen vatandaşlara destek olmak için evlerinin önünde tezgah açarak poğaça, kek, simit ve içecek satan çocuklar, topladıkları 15 bin TL'yi Kozan Kaymakamlığına teslim etti.

Adana'nın Kozan ilçesinde 8 Eylül'de başlayıp 11 Eylül'de kontrol altına alınan orman yangınında evleri ve ahırları zarar gören vatandaşlar için, çocuklar annelerinin hazırladığı poğaça, kek ve simitleri sattı. Haftasonu yapılan yardım kampanyasında çocuklar 15 bin TL para topladı.

Mahalle sakinlerinin de destek verdiği kampanyada çocuklar, elde ettikleri 15 bin TL'yi yangından zarar gören vatandaşlara ulaştırılmak üzere Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü'ye teslim etti.

Kaymakam Arslanköylü, duyarlılıkları nedeniyle özverili davranan çocukları tebrik etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kozan'da yangınzedeler için tezgah açan çocuklar 15 bin TL'yi kaymakama teslim etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kozan'da yangınzedeler için tezgah açan çocuklar 15 bin TL'yi kaymakama teslim etti - Son Dakika
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