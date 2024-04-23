Kozanlılar Sıcaktan Kaçıp Yaylalara Göç Ediyor

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Adana'nın Kozan ilçesinde termometreler 30 derece ve üzerini göstermesi ile birlikte vatandaşlar daha serin olan Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli ilçelerinde ki yayla evlerine göç etmeye başladı.

Nisan ayında termometrelerin 30 dereceyi göstermesi ve önümüzdeki çarşamba gününden itibaren hava sıcaklığının 38 dereceye çıkacağı bilgisinin gelmesiyle birlikte Kozanlılar yaylaya göç etmeye başladı.

Göçlerin başladığını aktaran servis sürücüsü Ramazan Ersin, "Kozan'a haftada 3 kez geliyoruz ve artık yavaş yavaş ilçeye gelen vatandaşlar yaylarına göç etmeye başladı. Şuan yaklaşık her serviste 10 aile göç ediyor. Okulların kapanması ile bu sayı daha da artacaktır. Kozan yazın çok sıcak oluyor. Sıcakların erken başlaması göçü hızlandırdı. Vatandaşlar tavuklarını, fidelerini yazın kullanacakları unlarını ve ürünleri toplayıp köy arabaları ile buradan taşınıyor. Kozan çok sıcak olduğu için kimse kalmak istemiyor" diye konuştu.

Hem sıcakların başladığını hem de yaylada kışlık ürünleri ekme zamanının geldiğini belirten Atike Solmuşgül. "Zor bir göç oluyor. Yazın burası çok sıcak oluyor. Yaylada 9 ay boyunca kalıyoruz. Kışlık yiyeceklerimizi ekeceğiz. Buradan tavuklarımı civcivlerimi, fidelerimi götürüyorum. Köyümüz çok güzel. Köyümde bağım bahçem ve meyvelerim var. Yazın burada kalamam. Fasulye, mısır, patates, domates tüm ürünlerimi orada yetiştiriyorum" diye konuştu. - ADANA