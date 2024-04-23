Kozanlılar Sıcaktan Kaçıp Yaylalara Göç Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kozanlılar Sıcaktan Kaçıp Yaylalara Göç Ediyor

Kozanlılar Sıcaktan Kaçıp Yaylalara Göç Ediyor

Adana'nın Kozan ilçesinde termometrelerin 30 dereceyi aşmasıyla birlikte vatandaşlar, daha serin olan Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli ilçelerindeki yayla evlerine göç etmeye başladı. Göçlerin hızlandığı belirtilirken, vatandaşlar yazlık ürünlerini ve hayvanlarını taşıyarak yaylalarda kışlık ürünlerini ekmeye başladı.

23.04.2024 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde termometreler 30 derece ve üzerini göstermesi ile birlikte vatandaşlar daha serin olan Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli ilçelerinde ki yayla evlerine göç etmeye başladı.

Nisan ayında termometrelerin 30 dereceyi göstermesi ve önümüzdeki çarşamba gününden itibaren hava sıcaklığının 38 dereceye çıkacağı bilgisinin gelmesiyle birlikte Kozanlılar yaylaya göç etmeye başladı.

Göçlerin başladığını aktaran servis sürücüsü Ramazan Ersin, "Kozan'a haftada 3 kez geliyoruz ve artık yavaş yavaş ilçeye gelen vatandaşlar yaylarına göç etmeye başladı. Şuan yaklaşık her serviste 10 aile göç ediyor. Okulların kapanması ile bu sayı daha da artacaktır. Kozan yazın çok sıcak oluyor. Sıcakların erken başlaması göçü hızlandırdı. Vatandaşlar tavuklarını, fidelerini yazın kullanacakları unlarını ve ürünleri toplayıp köy arabaları ile buradan taşınıyor. Kozan çok sıcak olduğu için kimse kalmak istemiyor" diye konuştu.

Hem sıcakların başladığını hem de yaylada kışlık ürünleri ekme zamanının geldiğini belirten Atike Solmuşgül. "Zor bir göç oluyor. Yazın burası çok sıcak oluyor. Yaylada 9 ay boyunca kalıyoruz. Kışlık yiyeceklerimizi ekeceğiz. Buradan tavuklarımı civcivlerimi, fidelerimi götürüyorum. Köyümüz çok güzel. Köyümde bağım bahçem ve meyvelerim var. Yazın burada kalamam. Fasulye, mısır, patates, domates tüm ürünlerimi orada yetiştiriyorum" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Adana, Kozan, Tarım, Hava Durumu, Göçmenler, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kozanlılar Sıcaktan Kaçıp Yaylalara Göç Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:04 Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir Fahiş fiyatlarla ilgili yeni yol haritasını Erdoğan açıkladı: Ambalajların üzerine fiyatların yazılması düşünülebilir
11:11 Motorin fiyatındaki düşüş pompaya yansıyacak: 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor Motorin fiyatındaki düşüş pompaya yansıyacak: 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor
11:02 “Yerel Halk“ ifadesini kullandı mı Bakan Şimşek sessizliğini bozdu "Yerel Halk" ifadesini kullandı mı? Bakan Şimşek sessizliğini bozdu
08:51 ’Istakoz’ ve ’Rolex’ tartışmalarının ardından AK Parti’den vekillere uyarı 'Istakoz' ve 'Rolex' tartışmalarının ardından AK Parti'den vekillere uyarı
08:23 Meclis’te söz çocukların Kurtulmuş’un önergesine hayır oyu verdiler, kahkahalar havada uçuştu Meclis'te söz çocukların! Kurtulmuş'un önergesine hayır oyu verdiler, kahkahalar havada uçuştu
11:47 Süper Lig’de neler oluyor 3 takım Türkiye Kupası’na katılmayacak Süper Lig'de neler oluyor! 3 takım Türkiye Kupası'na katılmayacak
11:25 Müge Anlı ile Tatlı Sert Programında Şoke Eden Olay Müge Anlı ile Tatlı Sert Programında Şoke Eden Olay
11:15 Sivasspor maçı bardağı taşırdı Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım’ın ismini haykırıyor Sivasspor maçı bardağı taşırdı! Fenerbahçeliler Aziz Yıldırım'ın ismini haykırıyor
10:50 Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik canlı yayından birbirine girdi Arto ayıramayınca reklam arasına gidildi Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik canlı yayından birbirine girdi! Arto ayıramayınca reklam arasına gidildi
10:44 Park tartışması kanlı bitti Kadın sürücüye sopalarla saldırdılar Park tartışması kanlı bitti! Kadın sürücüye sopalarla saldırdılar
10:12 İstanbul Havalimanı’ndaki yolcudan skandal görüntü: Herkesin içinde kendini tatmin etmeye başladı İstanbul Havalimanı'ndaki yolcudan skandal görüntü: Herkesin içinde kendini tatmin etmeye başladı
10:05 Herkes Bülent Uygun’un basın toplantısına yaptığı girişi konuşuyor Herkes Bülent Uygun'un basın toplantısına yaptığı girişi konuşuyor
09:55 Üsküdar-Samandıra metro hattındaki arıza 27 saattir giderilemedi Üsküdar-Samandıra metro hattındaki arıza 27 saattir giderilemedi
09:49 51 yaşına giren Cem Yılmaz, uzun yaşamın sırrını verdi 51 yaşına giren Cem Yılmaz, uzun yaşamın sırrını verdi
09:48 Malezya’da Geçit Töreni Provası Sırasında 2 Helikopter Çarpıştı: 10 Ölü Malezya'da Geçit Töreni Provası Sırasında 2 Helikopter Çarpıştı: 10 Ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2024 12:18:14. #1.13#
SON DAKİKA: Kozanlılar Sıcaktan Kaçıp Yaylalara Göç Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement