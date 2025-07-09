Kozdere Çamlığı Haşerelere Karşı İlaçlandı

Kozdere Çamlığı, Yenişehir Belediyesi ekipleri tarafından başta kene olmak üzere haşerelere karşı ilaçlandı.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Yenişehirliler tarafından piknik yapmak için tercih edilen yerlerin başında gelen Kozdere Çamlığı'nda kene olduğu iddialarına karşı Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel'in talimatıyla ilaçlandı. Vatandaşların gönül rahatlığıyla Kozdere Çamlığı'na gidebileceğini ifade eden Başkan Ercan Özel, "Kozdere Çamlığı, hemşehrilerimizin özellikle yaz aylarında tercih ettiği bir alan. Halkımızın rahatça piknik yapabilmesi ve gönül rahatlığıyla bu bölgeye gelebilmesi için, periyodik olarak ilaçlıyoruz" dedi..

Başkan Ercan Özel, piknik yapacaklar için bir de uyarıda bulundu. Özel, "Piknik yapan vatandaşlarımızdan özellikle çöplerini toplayarak, çöp kutularına atmalarını ve mangal yaptıktan sonra muhakkak ateşi söndürmelerini rica ediyorum" diye konuştu. - BURSA