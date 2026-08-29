KTO Başkanı Gülsoy'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika
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KTO Başkanı Gülsoy'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

KTO Başkanı Gülsoy\'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
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KTO Başkanı Ömer Gülsoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Büyük Taarruz'un milletin bağımsızlık kararlılığının kanıtı olduğunu belirterek, şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andı.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Tarihten silinmek istenen bir milletin küllerinden yeniden doğarak yazdığı Büyük Taarruz destanı, istiklalimize göz dikenlere verilmiş en net cevaptır." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Gülsoy, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde 26 Ağustos'ta başlayan ve 30 Ağustos'ta zaferle taçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi, milletimizin vatan sevgisini ve özgürlük tutkusunu tüm dünyaya tescil ettirmiştir. Dumlupınar'da şahlanan milli ruh, Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşunu müjdelemiş; bu toprakların sonsuza kadar Türk yurdu kalacağını mühürlemiştir.

30 Ağustos Zaferi, yalnızca askeri bir başarı değil; birlik, beraberlik ve kararlılıkla her türlü zorluğun üstesinden gelinebileceğinin en somut kanıtıdır. Dün cephede sergilenen o büyük fedakarlık ve cesaret, bugün güçlü, üreten ve geleceğe güvenle bakan Türkiye'nin ilham kaynağıdır.

İş dünyası olarak bizler de atalarımızın mukaddes emaneti olan bu cennet vatanı ekonomik alanda daha güçlü kılmak, üretimimizle, ihracatımızla ve istihdamımızla muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ecdadımızın cephedeki zaferlerini, bizler de kalkınma hamleleriyle taçlandırmakta kararlıyız.

Bu anlamlı gün vesilesiyle; Zafer Bayramı'mızı en içten dileklerimle kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız, bayrağımız ve bağımsızlığımız uğruna can veren tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum."

Kaynak: İHA

Ömer Gülsoy, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel KTO Başkanı Gülsoy'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: KTO Başkanı Gülsoy'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika
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