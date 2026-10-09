KTO\'da 61 komitenin 59\'unu kazanan Ömer Gülsoy başkanlığa yeniden seçildi

Kayseri Ticaret Odası'nda (KTO) organ seçimlerinin ardından yapılan ilk meclis toplantısında Meclis Divanı, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Danışma ve Strateji Kurulu ve TOBB Genel Kurul Delegeleri seçimle belirlendi. 61 komitenin 59'unu kazanarak güven tazeleyen KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, "Bizleri yeniden seçen üyelerimize mahcup olmayacak, odamızın sesini daha gür duyuracağız. Birlikte Güçlüyüz anlayışıyla Kayseri için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

KTO Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen seçimle yeni dönemin yönetim ve kurul üyeleri belli oldu. 3 Ekim 2026 tarihinde yapılan seçimlerde 61 meslek komitesinin 59'unu kazanarak büyük bir başarıya imza atan Ömer Gülsoy ve ekibi, meclis üyelerinin oylarıyla güven tazeledi.

M. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen ve meclis asil üyeliğine seçilen 158 üyenin katıldığı seçimlerde; Meclis Divanı, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Danışma ve Strateji Kurulu ile TOBB Genel Kurul Delegeleri seçildi.

Odanın en yaşlı üyesi sıfatıyla geçici meclis başkanlığına Arif Demirkaya seçildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan oy verme işleminde ilk oyu Başkan Ömer Gülsoy kullandı. Kocasinan 1. İlçe Seçim Kurulu gözetiminde gerçekleşen seçimlerde meclis üyeleri 4 sandıkta oylarını kullandı.

Meclis divanı, yönetim kurulu, disiplin kurulu, danışma ve strateji kurulu ve TOBB genel kurul delegeleri belirlendi

Oy verme işlemi sonrası Meclis Divanı oylarının kullanıldığı sandık açıldı.

Açılan sandıklar ve yapılan oy sayımı sonucunda Kayseri Ticaret Odası'nın yeni dönem organları şu isimlerden oluştu:

Meclis divanı

Meclis Başkanı: Cengiz Hakan Arslan

Meclis Başkan Yardımcıları: Mahmut Kabak, Ercan Aras

Meclis Katip Üyesi: Selcen Erişen

Yönetim kurulu

Yönetim Kurulu Başkanı: Ömer Gülsoy

Yönetim Kurulu Üyeleri: Hasan Köksal, Erol Sırıklı, Mustafa Okutan, Hüseyin Mercan, Mehmet Gülsoy, Ahmet Emre Sönmez, Ali Doğan, Selim Kadir Sepici, Muammer Topkasal, Atakan Bilen.

Disiplin kurulu

Ahmet Tural, Mustafa Çiftçi, Ahmet Güneş, Nebi Yemlihalıoğlu, Mustafa Aydın, Mustafa Özkan.

Danışma ve strateji kurulu:

Hacı Bekir Kuzucu, Adnan Uslular, Alaaddin Keykubat, Ercan Sarıkaya, Gökhan Ünlühızarcı, Hakan Öztürk, Mehmet Yalçın, Murtaza Er, Süleyman Varol, Şevket Uyar.

TOBB delegeleri:

M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Bülent Ünlüsavuran, Hacı Ünsal Erkilet, Hakkı Ulusoy, Halil Büyüknalbant, İbrahim Kılıç, Mehmet Açıkalın, Mehmet Yağanlı, Muhammed Fatih Arıkan, Murat Dur, Osman Öner Özmen, Şevket Uyar.

Başkan Gülsoy: "işimiz ayırmak değil, birleştirmektir"

Seçimlerin ardından teşekkür konuşması yapan Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"3 Ekim'de gerçekleştirdiğimiz seçimlerimizde sandığa yansıyan iradeyle 8 bin 539 geçerli oyun 5 bin 645'ini alarak 61 komitenin 59'unu kazandık. Seçim sandıkta bitti; kazanan Kayseri, kazanan Kayseri iş dünyası oldu.

Demokrasinin gereği olan seçimlerimizde sandığa gelerek iradesini yansıtan ya da mazereti nedeniyle gelemeyen, bizlere destek veren ya da vermeyen, hür iradesiyle oyunu huzur iklimi içerisinde kullanan tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Şehrimize yakışır bir olgunlukla tamamladığımız bu süreçte her komitede yarışan arkadaşlarıma ve seçimlerimizin huzurla gerçekleşmesine katkı sağlayan tüm kurumlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

Bizim yönetim anlayışımızda bağıran değil, her üyemizi bağrına basan bir yaklaşım hakimdir. 'Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır' anlayışını kendimize şiar edindik. Biz hiçbir zaman ayıran ya da kayıran tarafta olmadık; bizim anlayışımızda ayrıştırma yoktur, işimiz birleştirmektir. Biliyoruz ki birlikten kuvvet doğar ve ilk günden beri haykırdığımız gibi: Birlikte Güçlüyüz! Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin. Ülkemizin ve şehrimizin daha müreffeh yarınları, daha aydınlık geleceği için çok çalışmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Bizim işimiz çalışmak. Bizlere güvenen, bu gururu yaşatan tüm üyelerimize, komite üyelerimize ve yol arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Bugün meclisimizin iradesiyle seçilen Meclis Başkanımızı ve Meclis Divanımızı can-ı gönülden tebrik ediyorum. 130 yıllık odamızda ortak aklı tecelli ettirerek Kayseri'miz için gece gündüz çalışmaya, odamızın sesini daha gür duyurmaya devam edeceğiz. Yeni dönemimizin şehrimize ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum."