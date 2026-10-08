KTO yönetimi mazbataları Kocasinan 1. İlçe Seçim Kurulu'ndan törenle teslim aldı - Son Dakika
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KTO yönetimi mazbataları Kocasinan 1. İlçe Seçim Kurulu'ndan törenle teslim aldı

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KTO yönetimi mazbataları Kocasinan 1. İlçe Seçim Kurulu\'ndan törenle teslim aldı
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Yeniden seçilen Başkan Ömer Gülsoy ve KTO yönetimi, organ seçimlerinin ardından mazbatalarını Kocasinan 1. İlçe Seçim Kurulu'ndan törenle teslim aldı. Gülsoy, “Seçim sandıkta bitti; şimdi Kayseri için, üretim ve ticaret için çalışma vakti” dedi.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) organ seçimlerinin ardından yeniden seçilen Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan, meclis ve komite üyeleri, Kocasinan 1. İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatalarını törenle teslim aldı. Tören sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Gülsoy, "Seçim sandıkta bitti; şimdi Kayseri için, üretim ve ticaret için çalışma vakti. Bizler, Erciyes Dağı'nın Kayseri'yi kucakladığı gibi tüm iş dünyasını kucaklayacağız " dedi.

Kayseri Ticaret Odası'nda (KTO) büyük bir olgunluk, huzur ve demokrasi şöleni havasında tamamlanan organ seçimlerinin ardından mazbata töreni gerçekleştirildi. KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan ile yeni dönemde görev alacak meclis ve komite üyeleri, Kayseri Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle mazbatayı Kocasinan 1. İlçe Seçim Kurulu Müdürü Mustafa Tan'ın elinden teslim aldılar. Törende konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, seçim sürecinde emeği geçen İlçe Seçim Kurulu yetkililerine, sandık görevlilerine, emniyet mensuplarına ve iradesini sandığa yansıtan tüm üyelere teşekkür etti.

"Bu mazbata ortak iradenin belgesidir"

Alınan mazbatanın sadece bir kağıt parçası olmadığını vurgulayan Başkan Ömer Gülsoy, şöyle konuştu:

"Bugün, Kayseri iş dünyamızın oyları ve yüksek teveccühüyle bizlere tevdi ettiği bu emanetin, bu büyük sorumluluğun resmi nişanesi olan mazbatamızı teslim almanın gururunu yaşıyoruz. Bu mazbata; Kayseri iş dünyamızın, tüccarımızın, sanayicimizin, esnafımızın bizlere olan sonsuz güveninin ve 'Birlikte Güçlüyüz' diyerek omuz omuza yürüyen binlerce üyemizin ortak iradesinin belgesidir."

"Erciyes Dağı gibi tüm iş dünyasını kucaklayacağız"

Seçim sürecinin geride kaldığını ve odak noktalarının yeniden üretim ile ticaret olduğunu belirten Gülsoy, "Seçim sürecinde de ifade ettiğimiz gibi; seçim sandıkta bitti, şimdi Kayseri için, üretim ve ticaret için çalışma vakti! Bizim anlayışımızda ayrıştıran, ötekileştiren, kayıran bir dil asla olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır. Bizler, Erciyes Dağı'nın Kayseri'yi kucakladığı gibi tüm iş dünyasını kucaklayacağız. Sandığa gidip oy kullanan, farklı listelere veya bizlere destek veren her bir üyemiz bizim başımızın tacıdır. Seçimde kazanan isimler veya listeler değil; kazanan Kayseri olmuştur, kazanan Kayseri iş dünyası olmuştur" dedi.

"Emanetiniz emin ve ehil ellerdedir"

Kayseri'yi ticarette ve ihracatta çok daha ileriye taşımak için gecelerini gündüzlerine katacaklarını söyleyen Başkan Ömer Gülsoy, "Önümüzde Kayseri'mizi daha güçlü, daha üretken yapacak yepyeni bir dönem var. Aldığımız bu emaneti; ehil kadrolarımızla, seçilen tüm Meclis ve Komite üyelerimizle birlikte taşımaya devam edeceğiz. Üyelerimizin her derdi bizim derdimiz, şehrimizin her hedefi bizim vizyonumuzdur. Herkes şunu bilsin ki; emanetleri emin ve ehil ellerdedir. Rabbim bizleri mahcup etmesin. Yeni dönemimizin Kayseri Ticaret Odamıza, şehrimize ve ülkemize hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını diliyorum" diye konuştu.

Kocasinan 1. İlçe Seçim Kurulu Müdürü Mustafa Tan da, "3 Ekim Cumartesi günü yapılan Ticaret Odası Meslek Komitesi seçimlerine kırmızı listeye herhangi bir itiraz olmadığından dolayı mazbata törenini gerçekleştiriyoruz. Seçimleri kazanan Başkan Ömer Gülsoy ve ekibini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mazbata töreni, Başkan Ömer Gülsoy, Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan, meclis ve komite üyelerinin toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

Kaynak: İHA
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