Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezi, önceki gün yaptığı " İliç'te liç yüksekliğinin 257 metre ile sınırı aştığı, dünyada örneğinin görülmediği" yönündeki açıklamasını düzeltti. KTÜ, dün resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yığına serilen jeomembran ile liç yığınının en üst kotu arasındaki yüksekliğin 91 metre olarak ölçüldüğünü belirtti.
Erzincan İliç'te bulunan Çöpler Altın Madeni işletmesinde, 13 Şubat'ta saat 14: 28'de yığın liç alanında meydana gelen ve 9 çalışanın toprak altında kaldığı olaydan sonra bölgede incelemelerde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezi, yayınladığı rapordaki bilgileri düzelttiğini açıkladı.
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin ve UYGAR Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hakan Ersoy'un, raporla ilgili "Yığın liçi yüksekliğinin 257 metreye ulaştığı ve kontrol edilebilir seviyenin üzerinde olduğu, dünyada bunun örneğinin olmadığı" yönündeki açıklamaları medyada yer almıştı.
Maksimam yükseklik 91 metre
KTÜ Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin dün X'teki (eski adı ile twitter) resmi hesabında yaptığı paylaşımda ise "KTÜ Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından sahada yapılan dron ölçümleriyle liç yığınının yüksekliği ile ilgili veriler elde edilmiştir. Liç yığınının taban kotu ile maksimum kot arasındaki düşey mesafe 257 metre olarak ölçülmüştür. Bu değer, düşeydeki en büyük yükseklik olmayıp, liç yığınının topuk ve tepe noktası arasındaki kot farkını ifade eder. Jeomembran ile liç yığınının üst kotu arasındaki maksimum düşey yükseklik ise 91 metre ile sınırlıdır" denilerek daha önce yaptığı ve medyaya yansıyan açıklamadaki liç yüksekliğin aşıldığına dair paylaşılan bilginin gerçeği yansıtmadığı belirtilmiş oldu. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › KTÜ Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezi, İliç'teki Liç Yüksekliği Hakkındaki Açıklamasını Düzeltti - Son Dakika
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag'a 4-1 yenildiği maç sonunda iki takım oyuncuları arasında büyük gerginlik yaşandı. Okan Buruk, kırmızı kart gördü.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag'a 4-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag ile karşılaştığı maçta Sparta Praglı taraftarlar, ''Çek aslanı Türk etine aç'' şeklinde skandal bir pankart açtı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yeni atama kararları yayımlandı. Buna göre Çocuklar Duymasın başta olmak üzere birçok dizi ve filmin hem senarist hem de yapımcılığını yapan Birol Güven Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü olarak atandı.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag ile karşılaştığı mücadele Exxen platformunda yayımlandı. Ancak, maç sırasında yaşanan donma ve kesilmeler nedeniyle Exxen kullanıcıları Acun Ilıcalı'yı sert bir şekilde eleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizli'de keman çalan bir öğrenciyle sohbet etti. Erdoğan, öğrencinin kemanı ile seslendirdiği Çanakkale türküsünü söyledi.
Baykar tarafından üretilen Taarruzi İnsansız Hava Aracı Bayraktar AKINCI TİHA, ASELFLIR-500 ile ilk atış testinde deniz üstünde seyreden hareketli hedefi başarıyla imha etti. Yapılan açıklamada, Türk savunma sanayinin önemli bir eşiği geçtiği belirtildi.
İspanya'nın doğusundaki Valensiya kentinin merkezinde farklı bloklardan oluşan 14 katlı apartmanda yangın çıktı. Tüm bloklar küle dönerken şu ana kadar 13 kişi yaralandı. 130'dan fazla dairenin bulunduğu belirtilirken, yangın hala söndürülemedi. Başbakan Pedro Sanzhez yangınla ilgili, ''Korkunç yangından dehşete düşmüş durumdayım.'' ifadelerini kullandı.
Nükleer çatışma riskine neden olmakla suçladığı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, ''Manyak o... ç..u'' diyen ABD Başkanı Joe Biden'a, Rus liderden yanıt geldi. Putin, devlet kanalına verdiği demeçte kinayeli bir değerlendirme yaparak, '''Her başkanla çalışırız' dedim ama Biden'ın Rusya açısından daha tercih edilebilir olduğunu düşünüyordum. Söylediklerine bakılırsa kesinlikle haklıyım çünkü bu benim sözlerime uygun bir tepki.'' ifadelerini kullandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?