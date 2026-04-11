Küçükçekmece Belediyesi 2025 Faaliyet Raporu, oy çokluğuyla kabul edildi

Küçükçekmece Belediyesi'nin 2025 yılı çalışmalarını kapsayan Faaliyet Raporu, Belediye Meclisi'nde oy çokluğuyla kabul edildi.

Küçükçekmece Belediyesi Nisan ayın 2. birleşiminde Faaliyet Raporu değerlendirildi. Oturuma Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de katıldı. Toplantı, Meclis Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ'ın yönetiminde gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Başkan Kemal Çebi, 2025 yılı faaliyet raporunu özetlediği konuşmasında verileri paylaşarak, "Sosyal yardımlaşma ve dayanışmaya daha çok ihtiyacımız olduğu günlerden geçtiğimizin farkında olarak göreve geldiğimiz günden bugüne, belediyemiz ve Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak üzerinde titizlikle durduğumuz, insan odaklı belediyecilik hizmetleri ve projelerdi. 2025 yılı da Küçükçekmece'de daha çok sosyal projelerin ve sosyal desteklerle sürdürülebilir kalkınmanın yılı olmuştur. 2025 yılını yalnızca bir hizmet yılı olarak değil aynı zamanda bir afet bilinci yılı olarak da ele alarak, kentsel dönüşüm çalışmalarına ve iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarına ilçemizde hız verdik. Sosyal politika uygulamalarının yurttaşlık temeline dayanan bir hak olduğundan gerçeğinden hareket ederek, sosyal belediyeciliği tüm uygulamalarıyla ön planda tutan belediyecilik anlayışımızla çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Çebi'den Siyonist İsrail ve Emperyalist ABD'ye kınama

Başkan Çebi, İsrail ve Amerika'nın İran'a karşı ortak saldırılarını kınadığını ifade ederek, " 45 güne yaklaşan Siyonist İsrail anlayışıyla, emperyalist, sömürgeci Amerika iş birliğiyle İran' a karşı anlamsız, gereksiz karşı bir savaş yürütülüyor. İran'ın mazlum halkı bombalar altında Televizyonda reklam verircesine hangi bombaları kullandıklarını, kaç kişiyi öldürdüklerini arkasından hangi füzeyi fırlatacaklarını bildiriyorlar ve İran'ı nasıl yerle bir edeceklerini hepimiz izliyoruz. Ancak biz sömürgeci, işgalci veya emperyalist bir gelenekten gelmiyoruz. Biz bu ülkeyi bize vatan yapmakta önderlik yapmış "Yurtta Sulh Cihanda Sulh", "Savaş Mecbur Kalmadıkça İnsanlık Suçudur" diyen dünya lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün geleneğinden geliyoruz. İsrail ve Amerika'nın İran'ın mazlum halkı üzerinde kurmaya çalıştığı diktatörlüğünü kınadığımı belirtmek istiyorum" dedi.

Meclis üyelerinin faaliyet raporları değerlendirmelerinin ardından 2025 Yılı Faaliyet Raporu oylandı. Küçükçekmece Belediyesi 2025 Yılı Faaliyet Raporu, oy çokluğuyla kabul edildi. - İSTANBUL