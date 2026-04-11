Küçükçekmece Belediyesi 2025 Faaliyet Raporu, oy çokluğuyla kabul edildi

11.04.2026 12:17  Güncelleme: 12:39
Küçükçekmece Belediyesi, 2025 yılına yönelik faaliyet raporunu Belediye Meclisi'nde oy çokluğuyla kabul etti. Başkan Kemal Çebi, sosyal projelere ve kentsel dönüşüm çalışmalarına önem verdiklerini vurguladı.

Küçükçekmece Belediyesi'nin 2025 yılı çalışmalarını kapsayan Faaliyet Raporu, Belediye Meclisi'nde oy çokluğuyla kabul edildi.

Küçükçekmece Belediyesi Nisan ayın 2. birleşiminde Faaliyet Raporu değerlendirildi. Oturuma Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de katıldı. Toplantı, Meclis Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ'ın yönetiminde gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Başkan Kemal Çebi, 2025 yılı faaliyet raporunu özetlediği konuşmasında verileri paylaşarak, "Sosyal yardımlaşma ve dayanışmaya daha çok ihtiyacımız olduğu günlerden geçtiğimizin farkında olarak göreve geldiğimiz günden bugüne, belediyemiz ve Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak üzerinde titizlikle durduğumuz, insan odaklı belediyecilik hizmetleri ve projelerdi. 2025 yılı da Küçükçekmece'de daha çok sosyal projelerin ve sosyal desteklerle sürdürülebilir kalkınmanın yılı olmuştur. 2025 yılını yalnızca bir hizmet yılı olarak değil aynı zamanda bir afet bilinci yılı olarak da ele alarak, kentsel dönüşüm çalışmalarına ve iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarına ilçemizde hız verdik. Sosyal politika uygulamalarının yurttaşlık temeline dayanan bir hak olduğundan gerçeğinden hareket ederek, sosyal belediyeciliği tüm uygulamalarıyla ön planda tutan belediyecilik anlayışımızla çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Çebi'den Siyonist İsrail ve Emperyalist ABD'ye kınama

Başkan Çebi, İsrail ve Amerika'nın İran'a karşı ortak saldırılarını kınadığını ifade ederek, " 45 güne yaklaşan Siyonist İsrail anlayışıyla, emperyalist, sömürgeci Amerika iş birliğiyle İran' a karşı anlamsız, gereksiz karşı bir savaş yürütülüyor. İran'ın mazlum halkı bombalar altında Televizyonda reklam verircesine hangi bombaları kullandıklarını, kaç kişiyi öldürdüklerini arkasından hangi füzeyi fırlatacaklarını bildiriyorlar ve İran'ı nasıl yerle bir edeceklerini hepimiz izliyoruz. Ancak biz sömürgeci, işgalci veya emperyalist bir gelenekten gelmiyoruz. Biz bu ülkeyi bize vatan yapmakta önderlik yapmış "Yurtta Sulh Cihanda Sulh", "Savaş Mecbur Kalmadıkça İnsanlık Suçudur" diyen dünya lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün geleneğinden geliyoruz. İsrail ve Amerika'nın İran'ın mazlum halkı üzerinde kurmaya çalıştığı diktatörlüğünü kınadığımı belirtmek istiyorum" dedi.

Meclis üyelerinin faaliyet raporları değerlendirmelerinin ardından 2025 Yılı Faaliyet Raporu oylandı. Küçükçekmece Belediyesi 2025 Yılı Faaliyet Raporu, oy çokluğuyla kabul edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Beşiktaş’tan kaçar gibi giden Rafa Silva rezil rüsva oldu Beşiktaş'tan kaçar gibi giden Rafa Silva rezil rüsva oldu
İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli önünde durmaz İzzet Ulvi Yönter hakkında bomba iddia: Bahçeli önünde durmaz
FIFA’dan Fenerbahçe’nin hayallerini çalan hakem için şok karar FIFA'dan Fenerbahçe'nin hayallerini çalan hakem için şok karar
Lucescu’nun cenazesine katılan Türk taraftarlar Fatiha okudu Lucescu’nun cenazesine katılan Türk taraftarlar Fatiha okudu
Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin ifadesi ortaya çıktı Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin ifadesi ortaya çıktı
İran müzakerelere gidecek mi Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık İran müzakerelere gidecek mi? Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık

12:37
Efsane futbolcu Romário’dan 35 yaş küçük sevgilisine ihanet: En yakın arkadaşıyla...
Efsane futbolcu Romário'dan 35 yaş küçük sevgilisine ihanet: En yakın arkadaşıyla...
12:31
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
12:21
İlkay Gündoğan’dan Bernardo Silva’ya telefon
İlkay Gündoğan'dan Bernardo Silva'ya telefon
12:18
ABD’den İran’ın müzakere şartına onay: Dondurulmuş varlıklar serbest bırakılacak
ABD'den İran'ın müzakere şartına onay: Dondurulmuş varlıklar serbest bırakılacak
12:04
Kırılgan ateşkeste savaş yığınağı Çin gizlice harekete geçti
Kırılgan ateşkeste savaş yığınağı! Çin gizlice harekete geçti
11:24
RTÜK’ten Trabzonspor-Galatasaray maçı için yayıncı kuruluşa ceza
RTÜK'ten Trabzonspor-Galatasaray maçı için yayıncı kuruluşa ceza
