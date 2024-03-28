Küçükçekmece Belediyesi\'nin İftar Çadırlarına Büyük İlgi

Yerel

Küçükçekmece Belediyesi'nin Fevzi Çakmak Meydanı ve Sefaköy Atatürk Parkı'nda kurduğu iftar çadırlarına vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. İftar çadırlarında her gün 2 bine yakın kişiyi ağırlayan Küçükçekmece Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferine uygun kültürel etkinlikleri de ilçe sakinleriyle buluşturmayı sürdürüyor.

Yüzlerce kişinin aynı sofrada oruç açmanın bereketini yaşadığı iftar sofraları, birlik ve beraberliğe sahne olurken, vatandaşlar da memnuniyetlerini dile getiriyor. Geleneksel çocuk eğlencelerinden, sevilen ilahiyatçılarla söyleşilere, konserlerin yer aldığı iftar çadırlarında programlar, Ramazanın sonuna dek devam edecek. Ziyaretçiler, Fevzi Çakmak Meydanı'ndaki iftar çadırında kurulan Hünerli Eller Çarşısı'nı da gezerek, alışveriş yapma imkanı buluyor.

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde kurulan iftar çadırına ailesiyle birlikte gelen Veli Yılmaz, "İnönü Mahallesi'nde ikamet ediyoruz. Eşim ve kızlarımla birlikte geldik. Güzel, renkli bir atmosfer var. Çocuklar için de eğlenceli etkinlikler düzenleniyor. Küçükçekmece Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

İftar çadırına 3. kez katılım sağlayan Ayten Çıtak ise "Komşularımla da tek başıma da geldim buraya. Çok güzel, çok sevdik. Yoğun da bir ilgi var. Bizlere, Ramazan'ı dolu dolu yaşama fırsatı veren Belediye Başkanımız Kemal Çebi'ye teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL