Küçükçekmece Belediyesi\'nin İftar Çadırlarına Büyük İlgi

Küçükçekmece Belediyesi'nin Fevzi Çakmak Meydanı ve Sefaköy Atatürk Parkı'nda kurduğu iftar çadırlarına vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. İftar çadırlarında her gün 2 bine yakın kişiyi ağırlayan Küçükçekmece Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferine uygun kültürel etkinlikleri de ilçe sakinleriyle buluşturmayı sürdürüyor.
Yüzlerce kişinin aynı sofrada oruç açmanın bereketini yaşadığı iftar sofraları, birlik ve beraberliğe sahne olurken, vatandaşlar da memnuniyetlerini dile getiriyor. Geleneksel çocuk eğlencelerinden, sevilen ilahiyatçılarla söyleşilere, konserlerin yer aldığı iftar çadırlarında programlar, Ramazanın sonuna dek devam edecek. Ziyaretçiler, Fevzi Çakmak Meydanı'ndaki iftar çadırında kurulan Hünerli Eller Çarşısı'nı da gezerek, alışveriş yapma imkanı buluyor.
Fevzi Çakmak Mahallesi'nde kurulan iftar çadırına ailesiyle birlikte gelen Veli Yılmaz, "İnönü Mahallesi'nde ikamet ediyoruz. Eşim ve kızlarımla birlikte geldik. Güzel, renkli bir atmosfer var. Çocuklar için de eğlenceli etkinlikler düzenleniyor. Küçükçekmece Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
İftar çadırına 3. kez katılım sağlayan Ayten Çıtak ise "Komşularımla da tek başıma da geldim buraya. Çok güzel, çok sevdik. Yoğun da bir ilgi var. Bizlere, Ramazan'ı dolu dolu yaşama fırsatı veren Belediye Başkanımız Kemal Çebi'ye teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL
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Solana'nın yerel kripto para birimi SOL ve meme tabanlı kripto para birimi The Book of Meme (BOME), kripto para piyasasında ve sosyal medyada dikkat çekici performanslar sergileyerek büyük ilgi görüyor. SOL'un fiyatı son yedi gün içinde yüzde 45 artarak 200 dolar seviyesini aşarken, BOME de piyasaya sürülmesinden bu yana yüzde 82 değer kazandı. Solana'nın yarattığı hareketlilik, DeFi ekosistemine olan ilginin artmasıyla da paralellik gösteriyor.
Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adayı Gökhan Zan, partinin adaylığını geri çekmesiyle ilgili konuştu. Parti açıklamasının yasal ve siyasal karşılığı olmadığını belirten zan, şantaj ve tehditlere boyun eğmeyeceğini vurguladı.
Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adaylığını geri çektiği Gökhan Zan "Tehdit ve şantaja maruz kaldım" ifadelerini kullanırken kamuoyu bomba bir iddiayla sarsıldı. Zan'ın bir aracı üzerinden adaylıktan çekilmemesi karşılığında AK Parti'den 5 milyon dolar talep ettiği, ikinci bir görüşmede ise TRT spor yorumculuğu talep ettiği öne sürüldü. Söz konusu iki pazarlığın kayıtlarına erişen TİP'in de Gökhan Zan ile ilgili böyle bir karar aldığı ifade ediliyor.
Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne üç balistik füze fırlattığını açıkladı. Füzelerin yaklaşık 300 kilometre mesafe katederek Japon Denizi'ne düştüğü belirtildi. Denemeler, Kore Yarımadası'nda barışı ve istikrarı tehdit ettiği gerekçesiyle şiddetle kınandı. Japonya Başbakanı, füze denemelerini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal olarak nitelendirdi.
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