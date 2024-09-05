Küçükçekmece Belediyesi Okullarda Bakım ve Temizlik Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Küçükçekmece Belediyesi Okullarda Bakım ve Temizlik Çalışmalarını Sürdürüyor

Küçükçekmece Belediyesi Okullarda Bakım ve Temizlik Çalışmalarını Sürdürüyor

Küçükçekmece Belediyesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılına sayılı günler kala ilçe genelinde ihtiyaç duyulan okullarda bakım, tadilat, boya, temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını özenle gerçekleştiriyor.

05.09.2024 09:40  Güncelleme: 09:42
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Küçükçekmece'de eğitim kurumlarında hazırlıklar sürerken, ilçe genelinde ihtiyaç duyulan okullarda bakım, tadilat, boya, temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları belediye ekipleri tarafından özenle gerçekleştiriliyor.

Küçükçekmece Belediyesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılına sayılı günler kala eğitime destek olmaya devam ediyor. İlçedeki anaokul, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki eğitim kurumlarında hazırlıklar sürerken, ilçe genelinde ihtiyaç duyulan okullarda bakım, tadilat, boya, temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları belediye ekipleri tarafından özenle gerçekleştiriliyor.

Eğitimde fırsat eşitliğinin önemine değinen Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Öğrencilerimizin daha temiz, konforlu ve hijyenik bir ortamda eğitim almalarına imkan sağlamak için her sene olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç duyulan okullarda eğitime desteğimiz devam ediyor. 2024-2025 eğitim-öğretim yılında tüm öğrenci ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum" dedi.

Okullar öğrenciler için hazır hale getirildi

Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ilçedeki 96 okulda; bahçe temizliği, okul içlerinde temizlik çalışmaları ve dış boyama işlemleri yapılırken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri 157 okulda kent donatıları tamir ve bakımı ile çim biçme işlerini gerçekleştirdi. Veteriner İşleri Müdürlüğü personelleri tarafından ilçedeki 160 okulda Sağlık Bakanlığı onaylı ve toplum sağlığına uygun ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yapılırken, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise, parke ve bordür çalışması, okul çizgi çalışması, okul içindeki lavabolardaki ve diğer noktalardaki teknik malzeme eksiklerinin giderilmesini sağladı. Ayrıca İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından okullarda ihtiyaç duyulan noktalara atık pil ve geri dönüşüm kutuları yerleştirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Küçükçekmece Belediyesi Okullarda Bakım ve Temizlik Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika

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