Kula'da 100 dönümlük alan yandı - Son Dakika
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Yerel

Kula'da 100 dönümlük alan yandı

Manisa'nın Kula ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan yangınların ardından farklı bölgelerde art arda 3 yangın daha meydana geldi. Yaklaşık 100 dönümlük alan küle döndü.

04.06.2024 16:48
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Kula'da yangınlar durmuyor: 100 dönümlük alan yandı

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan yangınların ardından farklı bölgelerde art arda 3 yangın daha meydana geldi. Seyitali Mahallesi Gargar mevkii, Körez Mahallesi ve Evciler Mahallesi Elekçitepe mevkiinde meydana gelen yangınlarda yaklaşık 100 dönümlük alan küle döndü

Yangınlar ilk olarak saat 13.00 civarında Gargar mevkii ve Körez mevkiinde başladı. Ekipler iki koldan yangına müdahale ettiği sırada Evciler mevkiinde üçüncü yangın başladı. Ekiplerin yoğun çalışmaları ile yaklaşık 3 saatlik müdahaleler sonucunda yangınlar kontrol altına alındı. Yangına Kula İtfaiye Amirliği Ekipleri, orman ekipleri, Kula Belediyesi tankerleri, iş makineleri ve vatandaşlar müdahale etti.

Uzun uğraşlar sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Kaynak: İHA

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