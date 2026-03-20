Kula'da Bayramlaşma Programı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kula'da Bayramlaşma Programı

Kula\'da Bayramlaşma Programı
20.03.2026 14:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Protokol üyeleri Kula'da Ramazan Bayramı vesilesiyle bir araya gelip bayramlaştı.

Kula'da Ramazan Bayramı dolayısıyla protokol üyeleri düzenlenen bayramlaşma programında bir araya gelerek bayramlaştı.

Kaymakam Talha Altuntaş önderliğinde Yunus Emre Kültür Merkezi'nde bir araya gelip bayramlaşan protokol üyeleri, uzun süre sohbet etti.

Programda konuşan Kaymakam Talha Altuntaş, bayramın birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğine dikkat çekti. Altuntaş, bayramların toplumsal dayanışmayı güçlendiren özel günler olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Ramazan ayının manevi iklimini geride bırakarak bir bayrama daha ulaşmanın huzur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bayramlar; birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, kardeşlik bağlarımızı kuvvetlendiren, yardımlaşma ve dayanışma duygularımızı en üst seviyede hissettiğimiz müstesna zamanlardır. Bu özel günlerde dargınlıkların ve kırgınlıkların geride bırakılması, sevgi, saygı ve hoşgörünün hakim olması en büyük temennimizdir. Özellikle ihtiyaç sahiplerini gözettiğimiz, büyüklerimizi ziyaret ettiğimiz, çocuklarımızın bayram sevincine ortak olduğumuz bu günler, toplumsal bağlarımızı daha da güçlendirmektedir. Kula'mızda da bu güzel birlik ve beraberlik tablosunu görmek bizleri son derece memnun etmektedir. İnşallah bu dayanışma ruhunu sadece bayramlarda değil, yılın her gününde yaşatmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk içerisinde nice bayramlara ulaşmayı diliyorum." - MANİSA

Kaynak: İHA

Ramazan Bayramı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kula'da Bayramlaşma Programı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 15:00:03. #.0.4#
SON DAKİKA: Kula'da Bayramlaşma Programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.