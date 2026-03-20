Kula\'da Bayramlaşma Programı

Kula'da Ramazan Bayramı dolayısıyla protokol üyeleri düzenlenen bayramlaşma programında bir araya gelerek bayramlaştı.

Kaymakam Talha Altuntaş önderliğinde Yunus Emre Kültür Merkezi'nde bir araya gelip bayramlaşan protokol üyeleri, uzun süre sohbet etti.

Programda konuşan Kaymakam Talha Altuntaş, bayramın birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğine dikkat çekti. Altuntaş, bayramların toplumsal dayanışmayı güçlendiren özel günler olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Ramazan ayının manevi iklimini geride bırakarak bir bayrama daha ulaşmanın huzur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bayramlar; birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, kardeşlik bağlarımızı kuvvetlendiren, yardımlaşma ve dayanışma duygularımızı en üst seviyede hissettiğimiz müstesna zamanlardır. Bu özel günlerde dargınlıkların ve kırgınlıkların geride bırakılması, sevgi, saygı ve hoşgörünün hakim olması en büyük temennimizdir. Özellikle ihtiyaç sahiplerini gözettiğimiz, büyüklerimizi ziyaret ettiğimiz, çocuklarımızın bayram sevincine ortak olduğumuz bu günler, toplumsal bağlarımızı daha da güçlendirmektedir. Kula'mızda da bu güzel birlik ve beraberlik tablosunu görmek bizleri son derece memnun etmektedir. İnşallah bu dayanışma ruhunu sadece bayramlarda değil, yılın her gününde yaşatmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk içerisinde nice bayramlara ulaşmayı diliyorum." - MANİSA