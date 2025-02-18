Kula Esnaf Kooperatifi\'nin Mali Kongresi Gerçekleşti

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Kula Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi'nin mali kongresi gerçekleşti. Esnaf ve aynı zamanda kooperatif ortaklarından biri olan Mustafa Ali Tezcan'ın divan başkanlığına sunduğu seçim önergesi, salonda bulunan ortakların çoğunluğunun oyuyla reddedildi.

Kula Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi'nin Mali Kongresi, Kula Belediyesi Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrenin divan başkanlığını Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Bölge Birliği Başkanı Recep Çınar, divan üyeliklerini ise Salihli Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdal Tunca ile Kula Belediyesi eski başkanlarından Halil Gülcü yaptı.

Kongrenin başlangıcında gündem maddeleri görüşüldüğü esnada mobilyacı esnafı ve aynı zamanda kooperatif ortaklarından biri olan Mustafa Ali Tezcan, seçim yapılması için Divan Başkanlığı'na bir önerge sundu. Sunulan önergenin kabul ya da reddedilmesi için salonda bulunan ortaklar arasında oylama yapıldı. Divan Başkanı Recep Çınar ve Bakanlık Temsilcisi Hüseyin Kartal'ın önderliğinde yapılan oylamada, ortakların çoğunluğu seçim yapılmaması yönünde oy kullandı. Alınan bu sonuca göre gündem maddesine seçim eklenmedi. Kooperatifin mali gelir ve giderlerinin okunup ortaklar tarafından onaylanmasının ardından kongre sona erdi. - MANİSA