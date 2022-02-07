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Kültür Park, Bursalıların fikirleriyle şekillenecek - Son Dakika

Kültür Park, Bursalıların fikirleriyle şekillenecek

07.02.2022 11:43
Kültür Park, Bursalıların fikirleriyle şekillenecek

Bursa'nın önemli yeşil alanı Reşat Oyal Kültür Parkı'nı eski ihtişamlı günlerine dönüştürmek maksadıyla ortak aklı devreye alan Büyükşehir Belediyesi, Bursalıların nasıl bir Kültür Park istediğini öğrenmek için anket yapıyor.

Bursa'nın önemli yeşil alanı Reşat Oyal Kültür Parkı'nı eski ihtişamlı günlerine dönüştürmek maksadıyla ortak aklı devreye alan Büyükşehir Belediyesi, Bursalıların nasıl bir Kültür Park istediğini öğrenmek için anket yapıyor. Ankete katılan Bursalıların görüş ve taleplerine göre en kullanışlı projenin bölgeye uygulanması hedefleniyor.

Bursa'da dönemin Belediye Başkanı Reşat Oyal tarafından 391 bin metrekare alan üzerine yapılan ve 1955 yılında hizmete açılan Reşat Oyal Kültür Parkı, daha modern görünüme kavuşmak için gün sayıyor. Zaman içerisinde estetik görüntüden uzaklaşan parkta, sorunlara kalıcı çözüm bulmayı ve gençlerin rağbet ettiği alanlar oluşturmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, hazırlanacak projeyle ilgili toplumun tüm kesimlerinin görüşlerini alıyor. Daha önce Kültür Park'ta faaliyet gösteren işletme sahipleri ile Uludağ ve Bursa Teknik üniversitelerinin şehir planlama, mimarlık, peyzaj mimarisi ve sosyoloji bölümlerinde okuyan öğrencilerin görüşlerini alan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de herkese açık anket çalışması başlattı.

Parkın yeniden cazibe merkezi haline gelmesi, vatandaşların parkta huzurla vakit geçirebileceği alanlar oluşturulması maksadıyla öncelikle kullanıcı ihtiyaçlarının tespit edilmesi planlanıyor. https://www.bursa.bel.tr/kulturpark-anket linki üzerinden ankete katılabilecek olan vatandaşlar, nasıl bir park görmek istediklerini bu yolla anlatmış olacak. - BURSA

Kültür Park, Bursalıların fikirleriyle şekillenecek
Kültür Park, Bursalıların fikirleriyle şekillenecek

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Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kültür Park, Bursalıların fikirleriyle şekillenecek - Son Dakika


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