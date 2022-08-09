ADÜ'nün Aydın 'ın gelişimine ekonomik ve kültürel anlamda katkılar sunduğunu belirten Kültür ve Turizm eski Bakanı Atilla Koç, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, ADÜ'deki çalışmaların Aydın ve bölgenin güçlenmesi açısından oldukça önemli olduğunu belirterek, 'Akademi-Şehir' işbirliğinin katlanarak devam edeceğini ifade etti. Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin sunulmasının ardından sona erdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Atilla Koç, Selçuk, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › ADÜ Rektörü Aldemir, Kültür ve Turizm Eski Bakanı Atilla Koç'u ağırladı - Son Dakika

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