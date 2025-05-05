Erzincan'da kültürel mirasın korunması ve geleceğe taşınması kapsamında "Gelenekten Geleceğe" toplantısı ve "Cankar Projesi" toplantısı düzenlendi.
Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında Erzincan Valiliği Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya Vali Yardımcısı Yusuf İzci, ilgili birim amirleri, idareci ve öğretmenler katıldı.
Toplantıda kültürel mirasın korunması ve geleceğe taşınması ile Cankar Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar ele alındı. - ERZİNCAN
Son Dakika › Yerel › Kültürel Miras Toplantısı Erzincan'da Yapıldı - Son Dakika
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