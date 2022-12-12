Uyanır uyanmaz kümesine giren çiftçi, önüne çıkan manzarayı görünce çaresizce ağladı - Son Dakika
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Uyanır uyanmaz kümesine giren çiftçi, önüne çıkan manzarayı görünce çaresizce ağladı

13.12.2022 10:01
Uyanır uyanmaz kümesine giren çiftçi, önüne çıkan manzarayı görünce çaresizce ağladı

Adıyaman'da, bir kümese giren sansar burada bulunan tavukları telef ederek kaçtı.

Adıyaman'da, bir kümese giren sansar burada bulunan tavukları telef ederek kaçtı.

Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi 27167 no'lu sokakta bulunan Emine Yorulmaz'a, ait kümese sansar girdi. Kümese giren sansar burada bulunan yaklaşık 40'a yakın tavuğu öldürerek telef etti.

Bir süre sonra durumu fark ederek kümese gelen Emine Yorulmaz'ın yakınları kümesteki bütün tavukları ölmüş halde buldu. Tavuklarının öldürülmesine oldukça üzülen Emine Yılmaz, bu tür hayvanlara karşı çözüm bulunmasını istedi.

Kaynak: İHA
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Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Uyanır uyanmaz kümesine giren çiftçi, önüne çıkan manzarayı görünce çaresizce ağladı - Son Dakika

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