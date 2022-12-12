Bir süre sonra durumu fark ederek kümese gelen Emine Yorulmaz'ın yakınları kümesteki bütün tavukları ölmüş halde buldu. Tavuklarının öldürülmesine oldukça üzülen Emine Yılmaz , bu tür hayvanlara karşı çözüm bulunmasını istedi.

Adıyaman 'da, bir kümese giren sansar burada bulunan tavukları telef ederek kaçtı.

Kaynak: İHA

Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Uyanır uyanmaz kümesine giren çiftçi, önüne çıkan manzarayı görünce çaresizce ağladı - Son Dakika

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