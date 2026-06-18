Kumluca Açıklarında 3.5 Büyüklüğünde Deprem

Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığıırı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.07'de Kumluca ilçesi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlçeye 60,35 kilometre uzaklıkta, 6,78 kilometre derinlikte meydana gelen depremde şu ana kadar bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi. - ANTALYA