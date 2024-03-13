Kumluca Belediyesi, 41 mahallede iftar programı düzenliyor - Son Dakika
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Yerel

Kumluca Belediyesi, 41 mahallede iftar programı düzenliyor

Kumluca Belediyesi, 41 mahallede iftar programı düzenliyor

Kumluca Belediyesi, Ramazan etkinlikleri kapsamında ilçenin 41 mahallesinde iftar programı düzenliyor. Vatandaşlar, Ramazan ayı boyunca kurulan iftar sofralarında bir araya gelecek.

13.03.2024 09:33  Güncelleme: 09:38
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Kumluca Belediyesi, Ramazan etkinlikleri kapsamında ilçenin 41 mahallesinde iftar programı düzenliyor.

Kumluca'da Ramazan ayı boyunca 41 mahallede kurulacak iftar sofralarında vatandaşlar bir araya gelecek. Bu kapsamda iftar yemeklerinin ikincisi de Temel Eğitim, Ellinci Yıl ve Toptaş Mahalleri sakinlerinin katılımıyla gerçekleşti.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, programa ilişkin şunları söyledi:

"Kumlucalı büyük ailem, Ramazan ayının maneviyatını birlikte yaşayacağımız ramazan ayımızda gerçekleştireceğimiz iftar yemeklerinin ikincisine hoş geldiniz. Kumluca Belediyemizce düzenlemiş olduğumuz iftar programımızda ailelerimiz, annelerimiz, babalarımız ve kardeşlerimizle beraber olmaktan mutluyuz. Ramazan ayı boyunca her mahallemizde yapacak olduğumuz iftar programlarımızla Büyük bir aile olmanın sevinciyle hep beraber soframızı şenlendiriyoruz. Ramazan ayı boyunca her gün akşam Büyük Aile Buluşmaları'mızı, ibadetlerimizi yaptıktan sonra mahallelerimizde gerçekleştireceğiz. Sizleri buradan gerçekleştireceğimiz tüm ramazan etkinliklerimize davet ediyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kumluca Belediyesi, 41 mahallede iftar programı düzenliyor - Son Dakika

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