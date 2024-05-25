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'Kumral'ın hayatı film oluyor

Pembe kimlikle 38 yıl yaşamak zorunda kalan Giresunlu Kumral Bodur'un hayat hikayesi bez perdeye aktarılıyor

Kumral Bodur:

"Ben çok çektim ama izleyenler gülecek"

GİRESUN - Gerçek bir hayat hikayesinden esinlenerek beyaz perdeye aktarılacak olan "Pembe Kimlik" sinema filmi için çalışmalar başladı.

Giresun'da nüfus memurunun yaptığı hatadan dolayı pembe kimlik verilen ve 38 yıl boyunca erkek olduğunu ispatlamaya çalışan 52 yaşındaki Kumral Bodur'un hayatı beyaz perdeye ilham kaynağı oldu.

Yazar Aziz Nesin'in filmlere de konu olan "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz" romanının ardından, nüfus müdürünün hatası nedeniyle nüfusa kadın olarak kaydedilen Kumral Bodur'un 38 yıl boyunca erkek olduğunu ispatlamaya çalıştığı hayat hikayesi de film oluyor.

Trajikomik bir sinema filminin çekimlerine yakın zamanda başlayacaklarını belirten filmin yönetmenliğini üstlenen Abbas Karatekin, "Senaryosu tamamlanmış olan filmin yönetmenliğini yapacak olduğum film için oyuncu arkadaşlarımızla Bulancak ilçesine geldik. Aziz Nesin'ın romanından esinlenerek sinemaya uyarlanan 'Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz' filminden sonra iddialı bir film olacağını söyleyebilirim. Güçlü bir hikayesi var. İzahı olmayan şeylerin mizahı olur ya tam da öyle bir hikaye. Görülüyor ki günümüzde de hala kamu kurumlarında bürokrasi Aziz Nesin'in bıraktığı gibi" dedi.

Filmin kahramanı olan Kumral Bodur ise "Ben yaşadığım pembe kimlikle çok çileler çektim ama izleyenlerin eğleneceğini düşünüyorum. Çünkü yaşadıklarım tam bir komedi. Evlendiğim halde eşimle ikimizin de kadın görünmemiz, aldığım disiplin cezası sonucu kadın olarak erkekler koğuşuna atamamaları, yıllarca kardeşimin kimlik fotokopisiyle yaşamış olmam,38 yıl boyunca erkek olduğumu ispat etmeye çalışmam hepsi ayrı bir dram ayrı bir komedi. Ben çile çektim ama umarım izleyenler gülecektir" diye konuştu.

Filmin yapımcısı Ulaş Karadeniz de böyle bir projenin kendisini heyecanlandırdığını ifade ederek böyle bir projede yer almaktan mutlu olduğunu söyledi.

38 yıl pembe kimlikle yaşamıştı

Giresun'un Bulancak ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Kumral Bodur nüfus memurunun yaptığı hatadan dolayı nüfusa kadın olarak yazılmış ve pembe kimlik verilmişti. Ancak yapılan hatanın düzeltilmesi ise tam 38 yıl sürmüş bu süre içerisinde evlenip çocuk sahibi olmasına rağmen ne resmi evlilik yapabilmiş ne de çocuklarını nüfusuna yazdırabilmişti. Çocuklarını kardeşlerinin nüfusuna yazdıran Kumral Bodur, sigortalı bir işe girip çalışamamış ve askerlik görevini de yapamamıştı. 15 hakim, 19 savcının değiştiği hukuk mücadelesi ise tam 38 yıl sürmüştü. Kumral, mahkeme sürecinde yaşadığı psikoloji sorunlar nedeniyle aldığı hapis cezasını da, kadın kimliğiyle, erkek cezaevine girdiğinde ise yanlışlığın fark edilmesi sonucu cezaevinden dışarı çıkartılmıştı.