Kur'an kursu öğrencileri için Çocuk Şenliği düzenlendi - Son Dakika
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Kur'an kursu öğrencileri için Çocuk Şenliği düzenlendi

01.06.2022 10:53
Kur'an kursu öğrencileri için Çocuk Şenliği düzenlendi

Bilecik Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler Çocuk Şenliği'nde buluştu.

Bilecik Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler Çocuk Şenliği'nde buluştu.

Bilecik Müftülüğü, 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarında eğitim gören minik öğrencilere yönelik Çocuk Şenliği düzenledi. Şenliğe Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, İl Müftüsü Ali Erhun, din görevlileri ve öğrenci velileri katıldı. Pelitözü Gölpark'ta düzenlenen şenlikte minikler, unutulmaya yüz tutmuş çuval yarışı, yumurta taşıma, halat çekme, mendil kapmaca gibi yarışmaların yanında yap-boz, boyama, atölye çalışmaları gibi etkinliklerle doyasıya eğlendi.

Programda, velileri tebrik ederen, Vali Dr. Kemal Kızılkaya "Gerçekten çok doğru bir karar vermişsiniz ve çocuklarınızı bu kurslara göndererek. Bilecik Müftülüğünün denetiminde kontrolünde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün desteğinde çok güzel bir eğitim yuvasına emanet etmişsiniz" dedi.

İl Müftüsü Ali Erhun ise gerçekleştirdiği konuşmada,"22 sınıfta 250 öğrenciyle 4-6 yaş Kur'an eğitimini yapmaktayız. Bu eğitimde çocuklarımız temel dini bilgilerle birlikte harfleri, şekilleri, sayıları ve birçok kavramları öğreniyorlar. Bu eğitimlerdeki hareket noktamız Peygamber Efendimizin 'Çocuklarınız 4 yaş, 4 ay ve 4 gün olduklarında onlara Kur'anı öğretiniz' hadisidir. Çocukların annelerine sesleniyorum; çocuklarınız 4-6 yaş Kur'an Kurslarına göndermekle çok isabetli bir karar verdiniz. Hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kur'an kursu öğrencileri için Çocuk Şenliği düzenlendi
Kur'an kursu öğrencileri için Çocuk Şenliği düzenlendi
Kur'an kursu öğrencileri için Çocuk Şenliği düzenlendi
Kur'an kursu öğrencileri için Çocuk Şenliği düzenlendi
Kur'an kursu öğrencileri için Çocuk Şenliği düzenlendi

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kur'an kursu öğrencileri için Çocuk Şenliği düzenlendi - Son Dakika


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