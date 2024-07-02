Düzce\'ye Gelsene Kartpostal Kampanyasıyla 70 Bin Kişiye Ulaşıldı

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Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Kurban Bayramı dolayısıyla Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi ve Düzce Üniversitesi ile birlikte gerçekleştirilen Düzce'ye Gelsene Kartpostal kampanyası ile yaklaşık 70 bin kişiye erişim sağlandığını açıkladı.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Tanju Acar başkanlığında, Şehit Emniyet Müdürü Ufuk Baysan Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda; Haziran ayı mizanları ve diğer olağan meclis gündem maddeleri görüşülürken, toplantının devamında Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Mayıs ayı Yönetim Kurulu faaliyetlerini meclis üyelerine aktardı.

Bıyık, yapmış olduğu konuşmasında; "Kurban Bayramı dolayısıyla Düzce'ye Gelsene kampanyamız ile Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi ve Düzce Üniversitesi ile birlikte çok güzel bir çalışma gerçekleştirdik. Valimiz Selçuk Aslan imzasıyla 80 ilin valisi ve 81 Düzceli sanatçıya, Düzce Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü imzasıyla 245 Belediye Başkanına, Rektörümüz Prof. Dr. Nedim Sözbir imzasıyla 250 üniversite rektörü ve YÖK kurul üyesine, 3 bin akademisyene, 30 bini mevcut öğrenci olmak üzere 60 bin eski ve yeni öğrenciye kartpostal dağıtımı gerçekleştirdik. Biz de oda adına 4 bin 500 üyemize e-posta olarak, 364 oda ve borsaya da fiziki olarak kartpostal dağıtımı yaptık. Proje kapsamında yaklaşık 70 bin kişiye erişim sağlayarak Düzce'nin tanıtımına ciddi katkı sağladık" ifadelerini kullandı.

Erdoğan Bıyık, konuşmasının devamında ay içerisindeki faaliyetleri Meclis Üyelerine aktardı.

Toplantının son bölümünde, Afet Müdahalelerinde kullanılmak üzere Düzce Ticaret ve Sanayi Odası envanterine kazandırılacak olan Mobil Mutfak ve Afet Müdahale Ekipmanları Taşıma Römorkunun son durumu hakkında da meclis üyelerine bilgiler verildi. - DÜZCE