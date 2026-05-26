Kurban Kesiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler
26.05.2026 11:28
Düzce Veteriner Hekimleri Odası Başkanı, kurban kesiminde dikkat edilmesi gereken kuralları açıkladı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şerif Ali Karanfil, kurban kesecekleri uyarıda bulunarak "Kesimden önceki 6 saat yem verilmemeli, su tüketmelerine izin verilmelidir" dedi.

Veteriner Şerif Ali Karanfil, Düzce'de 2026 yılında 10 bin adet büyükbaş, 2 bin 500 adet küçükbaş hayvan kesileceğini tahmin ettiklerini belirterek "Ülkemizde ve özelde ilimizde bu yıl kurbanlık hayvan sıkıntısı yaşanmamakta olup, özellikle 2025 yılında ülkemiz ve ilimizin kabusu olan şap hastalığı, yoğun mücadele programları ve kontrollü hayvan hareketleri sayesinde görülmemektedir, umarız ki yılın kalan yarısında da görmeyiz. En az kesimden önceki 6 saat yem verilmemeli, su tüketmelerine izin verilmelidir, eziyet edilmeyip iyi davranılmalı, acı çektirilmemeli, hatta duygusal davranışın da et kalitesini olumlu etkilediği unutulmamalı" açıklamasında bulundu.

"Serin saatleri tercih edin"

Karanfil, kesimin serin saatlerde yapılmasının önemli olduğunu işaret ederek "25 derece civarlarında olan bayramdaki hava ısısı, riskleri olan değer olarak karşımızda durmaktadır. Bu nedenle sabahın serin saatlerinde kesimin planlanması etimizi daha sağlıklı ve güvenli hale getirecektir. Kesim sonrası iç organlar özellikle patlatılmadan dışarı çıkartılması işleminin 30 dakikayı geçmemesine önem verilmeli, sindirim sistemi içerisinde insanlarda enfeksiyon yapan hastalık etkenlerinin bulunduğu unutulmamalıdır. Pıhtılaşma olmayan kanın bulunduğu, karaciğer ve akciğer gibi sakatatlar da bulunan içi su dolu kesecikler, göğüs kafesi, akciğer, karın zarı, böbrekler üzerinde görülebilecek nohut-fındık büyüklüğündeki oluşumlar olan kurbanlık etlerimiz mutlaka veteriner hekimler tarafından değerlendirilmelidir. Zaman zaman yağışların olması, atıklar açısından özel önlem almamızı gerektirmektedir ki, özensiz atılan kan, iç organlar, kemik gibi atıklar yağışlarla birlikte yayılıp sporlu diye adlandırdığımız mikroorganizmaların yıllarca varlığını devam ettiren hastalık yapıcı potansiyeller olduğu unutulmamalıdır" dedi.

"Muhafaza şartları önemli"

Karanfil son olarak ise etin nasıl saklanacağı ile ilgili bilgiler verdi; "Et ve et ürünleri bakteri üremesi için uygun ortam niteliğindedir. Uygun şartlarda bir bakteri 12 saatte 16 milyar rakamına ulaşabilmektedir. Bu da bize hafif bakteri yüklü bir etin bir gecede dahi insan sağlığını nasıl olumsuz etkileyebileceği konusunda fikir vermekte, bu nedenle muhafaza şartları önem arz etmektedir. Kesim sonrası kurban etleri parçalar halinde güneş görmeyen serin (14-15 derece) bir yerde 5-6 saat et ısısının düşmesi ince bir tabaka halinde bekletilmeli, daha sonra üst üste gelmeyecek şekilde buzdolabına kaldırılmalıdır. Bu etlerin buzdolabında 5-6 günlük ömürlerinin olduğu unutulmamalı, aynı şartlarda kıymanın ömrünün 3 gün olduğu, uzun süreli muhafazanın -18 derecelik derin dondurucularda olabileceği unutulmamalıdır. Sonuç olarak insanlarda görülen hastalıkların yüzde 60'ının gıda kökenli, insan sağlığı açısından gıdaların ortaya koyduğu riskin yüzde 90'ı hayvansal kökenli gıdalardan kaynaklandığı düşünüldüğünde yetkili idarelerce hijyenik kesim yerleri oluşturulmalı, Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanların kesimden önce ve kesimden sonraki muayenelerinin veteriner hekimler tarafından yapılması sağlanmalıdır." - DÜZCE

Kaynak: İHA

