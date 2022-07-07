Kurban pazarı ve kesim alanında son hazırlıklar denetlendi - Son Dakika
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Kurban pazarı ve kesim alanında son hazırlıklar denetlendi

07.07.2022 15:52
Kurban pazarı ve kesim alanında son hazırlıklar denetlendi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Tarım İl Müdürü Mustafa Şahin ile "Mimarsinan Kurban Pazarı ve Kesim Alanı"nda son hazırlıkları yerinde inceledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Tarım İl Müdürü Mustafa Şahin ile "Mimarsinan Kurban Pazarı ve Kesim Alanı"nda son hazırlıkları yerinde inceledi.

Her yıl olduğu gibi bu sene de hijyenik ve konforlu bir alanda hizmet vereceklerini söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Kurban Bayramı yaklaştı, hazırlıklar sıklaştı. Mimarsinan Bölgesinde yeni oluşturduğumuz kurban pazarı için satış noktamız ve kurbanlık kesim noktasındayız. Buraya iki büyükbaş kesim noktası yaptık. Aynı zamanda da 50 civarında küçükbaş hayvan kesimi için noktalar yaptık. Tarım İl Müdürümüz Mustafa Bey ile alanda inceleme yaptık. Vatandaşlarımızın en konforlu, en güzel şekilde hijyenik bir ortamda kurban bayramını idrak etmeleri, kurbanlarını kesmeleri için burada güzel bir organizasyon yaptık. İnşallah başta Kurban Bayramının 1. günü olmak üzere kesimler burada yapılacak. Her saat başı şehir merkezinden otobüsler buraya geliyor. Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesinin hemen yanı başında 100.000 metrekare alanda hizmet veriyoruz. Kurbanlık alımı için burayı ziyaret edebilirsiniz. Ben tarım il ve ilçe müdürlerimiz ve ekiplerine teşekkür ediyorum. Burada hayvanların yaşı ve sağlığı ile ilgili vatandaşın işini kolaylaştıracak şekilde hizmet veriyoruz. Ekip olarak koordinasyon içerisinde sizler için çalışıyoruz." dedi.

Kayseri Tarım İl Müdürü Mustafa Şahin ise, Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu'na böyle nitelikli bir hizmeti Kayseri'ye kazandırdığı için teşekkür etti. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Mustafa Palancıoğlu, Mustafa Şahin, Kayseri, Kurban, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kurban pazarı ve kesim alanında son hazırlıklar denetlendi - Son Dakika

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