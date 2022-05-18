Kursiyerlerin el emeği ürünleri görücüye çıktı - Son Dakika
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Kursiyerlerin el emeği ürünleri görücüye çıktı

18.05.2022 01:11

Kursiyerlerin el emeği ürünleri görücüye çıktı Ordu'nun Ünye ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kurslarında eğitim alan kursiyerler tarafından hazırlanan hazırlanan el emeği ürünler sergilendi.

Kursiyerlerin el emeği ürünleri görücüye çıktı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kurslarında eğitim alan kursiyerler tarafından hazırlanan hazırlanan el emeği ürünler sergilendi.

Yalı Kilisesi'nde düzenlenen programda, ORMEK kursiyerlerin hazırladığı el emeği ürünlerin yıl sonu sergisi açıldı. 73 farklı alanda açılan ve kursa karılan 178 kursiyerin hazırladığı ürünler, açılan yıl sonu sergisi ile katılımcılara tanıtıldı.

Sergi hakkında açıklamalarda bulunan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Büyükşehir Belediyemiz Ordu ilinin 19 ilçesinde olduğu gibi Ünye'de de ORMEK faaliyetleri üzerinden 7'den 70'e toplumun her kesimine bilgilerini ve becerilerini geliştirmek, kendilerini alanlarında uzmanlaşmış öğretmenleri ile birlikte kursiyerinin de uzmanlaşmasına ve kendilerini geliştirmelerine ciddi destek verdiler. Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'e ilimize ve ilçemize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sait İnan ise, "Gerçekten hayatın her alanına dokunan, boş zaman diye bir kavramı olmayan değerli vatandaşlarımızın vakit geçirdiği, kendilerini geliştirdiği alanda başarılı olmalarını kutluyorum. Ordu Büyükşehir Belediye Bakanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'in her zaman söylediği düşünen, üreten ve yarışan Ordu sloganına uygun olarak kesintisiz bir atölye haline dönüşmüş ORMEK kurslarımızdaki kardeşlerimizi tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Açılışa ayrıca Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Avni Aktürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, Çaybaşı Belediye Başkanı Hüseyin Semiz, Ordu Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sanat Daire Başkanı Mehmet Altun, AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan, Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti yönetim kurulu üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Kursiyerlerin el emeği ürünleri görücüye çıktı
Kursiyerlerin el emeği ürünleri görücüye çıktı
Kursiyerlerin el emeği ürünleri görücüye çıktı
Kursiyerlerin el emeği ürünleri görücüye çıktı

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Ordu'nun ilçesinde düzenlenen bilim şenliği ile öğrenciler hayata geçirdikleri projeleri sergilediler Ordu'nun ilçesinde düzenlenen bilim şenliği ile öğrenciler hayata geçirdikleri projeleri sergilediler
Kaynak: İHA

Büyükşehir Belediyesi, Hisarcık, Ünye, Ordu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kursiyerlerin el emeği ürünleri görücüye çıktı - Son Dakika


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