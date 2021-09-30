Kurşunlu ve 5 kırsal mahalle doğalgaza kavuştu - Son Dakika

İnegöl'de 2004 yılında ilk kez kullanılmaya başlayan doğalgaz, merkez mahallelerin ardından kırsal mahallelere de ulaşıyor.

Önceki yıllarda 9 kırsal mahallede doğalgaz hizmetinin başlamasının ardından, bugün Kurşunlu Mahallesi ile birlikte Küçük Yenice, Eymir, Süpürtü, Yiğitköy ve Hasanpaşa mahalleleri de doğalgaza kavuştu. Kurşunlu Mahallesi meydanında 6 mahalle için gaz yakma töreni düzenlendi. İNGAZ Bölge Müdürü Yavuz Seneman, Kurşunlu bölgesinin yıllardır hasretle beklediği doğalgazın nihayet bölgeye ulaştığını ifade ederek, "Birazdan yakacağımız meş'ale ile buna şahitlik edeceğiz. Bu bölge ile yatırım serüvenimiz oldukça uzun ve zahmetliydi. Ama sonuç güzel olacak. 6 kırsal mahallemiz artık doğalgaz kullanabilir hale geldi. Yaklaşık 85 km'lik bir dağıtım hattı şebekesi bölgeye dizayn edildi. Yine 1600 doğalgaz servis kutusu bina önlerine konmuştur. Böylelikle bölgedeki bütün binalar veya tamamına yakını doğalgaz kullanabilecek seviyeye geldi" dedi.

İnegöl Belediyesi'nin tahsis ettiği bir ofiste ekim ayı sonuna kadar aboneliklerin alınacağını, vatandaşların bu işlem için İnegöl'e gelmesine gerek kalmayacağını ifade eden Seneman, "Kurşunlu halkımız abonelik işlemleri için uğraşmasın diye belediyemiz bize burada bir yer verdi. Ofisimizi açtık. Ekim ayı sonuna kadar abonelikleri buradan alacağız. Herkesi bekliyoruz. Bu yatırımla ilgili emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İNGAZ'ın tek seferde yaptığı en uzun boru hattıdır bu hat. 21 milyonluk bir yatırım. Yine Kurşunlu civarındaki mahallelerimizde de bu yıl için yatırımlarımız sürecek" diye konuştu.

21 milyonluk yatırım

Belediye Başkanı Alper Taban ise, "Kurşunlu Mahallemizde yatırımlardan birinin daha meş'alesini birlikte yakmış oluyoruz. Seçim vaadimizdi. İNGAZ firması yatırım planlamasına bunu aldı. Burada herkesin katkısı var. Ben AK Parti ilçe başkanımıza, milletvekilimize, kaymakamımıza teşekkür ediyorum. Hizmetler kolay olmuyor. 21 milyonluk bir yatırım yapıldı bölgeye. Tabii insanın olduğu yerde bunların her biri bir ihtiyaç. Merkezde ne varsa kırsalda da o olacak" diye konuştu. - BURSA