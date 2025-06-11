Kuru Kayısı İhracatında Gerileme

(MALATYA) – Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, düzenlediği basın toplantısıyla Mayıs ayına ilişkin kuru kayısı ihracat rakamlarını kamuoyuyla paylaştı. Özcan, "Mayıs ayında da tahmin ettiğimiz gibi, ihracat rakamlarımızda belirgin bir gerileme söz konusu. Bu da tabii mevcut stokların yetersizliğinden kaynaklanıyor" dedi.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, mayıs ayı içerisinde toplam 3 bin 697 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdiklerini, bu rakamın önceki yıllarda aynı dönemde yapılan ihracatın oldukça altında kaldığını söyledi.

"Fiyatlarda çok sert bir şekilde bir makas değişikliği yaşanıyor"

Türkiye genelinde 12 Nisan'da yaşanan zirai donun etkisiyle önümüzdeki günlerde ihracat rakamlarının düşmeye devam edeceğini belirten Özcan, şunları söyledi:

"Stoklardaki ürünlerimizle ihracatımıza devam ediyoruz. Mayıs ayında da tahmin ettiğimiz gibi, ihracat rakamlarımızda belirgin bir gerileme söz konusu. Bu da tabii mevcut stokların yetersizliğinden kaynaklanıyor. Fiyatlarda çok sert bir şekilde bir makas değişikliği yaşanıyor. Bu, ithalatçı firmalar ve ihracatçılar arasında da yazışmalarla ortaya konuluyor. Mayıs ayı içerisinde toplam 3 bin 697 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdik. Aslında mayıs ayı rutin ihracatımız, geçmiş dönemlere baktığımız zaman, genel anlamda 6 bin tonun üzerinde ihracat gerçekleştiriyoruz. Ama bu yavaşlamanın sebebi tabii ki 12 Nisan tarihinde yaşadığımız problem."

İhracatın büyük bölümünün, geçmiş dönemde yapılan satış kontratlarından geldiğinin altını çizen Özcan, "Bununla beraber de 21 milyon 871 bin dolar gelir elde etmiş olduk. Gerçekleştirdiğimiz ihracatın büyük bir bölümü, geçmişte ithalatçı firmalarla yapmış olduğumuz satış kontratlarından gelen satışlarımız" dedi.

9 aylık ihracat rakamlarını da paylaşan Özcan, "Toplamda, 70 bin ton ihracat gerçekleştirdik. 9-10 aylık bir süre içerisinde 70 bin ton bir ihracat gerçekleştirdik ve bununla beraber de 337 milyon dolar da bir gelir elde etmiş olduk" diye konuştu.