Kurye, Sipariş Alınmayan Paketi Çocuklara Verdi

Eskişehir'de sipariş veren müşterinin teslim almadığı paketi, kurye yolda karşılaştığı su satan çocuklara verdi.

İlginç olay, Odunpazarı ilçesi Yenikent Mahallesi Şht. Yüzbaşı Tuncer Güngör Caddesi üzerinde meydana geldi. Yol üzerinde su satan bir çocuk, kuryenin yanına gitti. Kurye ise "Karnın aç mı senin" diye sorduğu çocuğa, motosikletinin bagajından çıkarttığı bir paketi verdi. Paketi alan çocuğun yemeği, refüjdeki çimenlik alanda 2 çocukla birlikte yediği görülürken, o anlara ait sosyal medyada paylaşılan görüntüler beğeni topladı.

Öte yandan kuryenin, sahte sipariş vererek işletmeyi ve kuryeyi mağdur eden müşterinin teslim almadığı paketi çocuklara verdiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR