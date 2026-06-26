Kurye, Sipariş Alınmayan Paketi Çocuklara Verdi - Son Dakika
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Kurye, Sipariş Alınmayan Paketi Çocuklara Verdi

Kurye, Sipariş Alınmayan Paketi Çocuklara Verdi
26.06.2026 13:34
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Eskişehir'de bir kurye, teslim alınmayan siparişi su satan çocuklara hediye etti.

Eskişehir'de sipariş veren müşterinin teslim almadığı paketi, kurye yolda karşılaştığı su satan çocuklara verdi.

İlginç olay, Odunpazarı ilçesi Yenikent Mahallesi Şht. Yüzbaşı Tuncer Güngör Caddesi üzerinde meydana geldi. Yol üzerinde su satan bir çocuk, kuryenin yanına gitti. Kurye ise "Karnın aç mı senin" diye sorduğu çocuğa, motosikletinin bagajından çıkarttığı bir paketi verdi. Paketi alan çocuğun yemeği, refüjdeki çimenlik alanda 2 çocukla birlikte yediği görülürken, o anlara ait sosyal medyada paylaşılan görüntüler beğeni topladı.

Öte yandan kuryenin, sahte sipariş vererek işletmeyi ve kuryeyi mağdur eden müşterinin teslim almadığı paketi çocuklara verdiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskişehir, 3. Sayfa, Ekonomi, Hediye, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kurye, Sipariş Alınmayan Paketi Çocuklara Verdi - Son Dakika

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