Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Suvari: İşine dört elle sarılana sahip çıkacağız - Son Dakika
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Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Suvari: İşine dört elle sarılana sahip çıkacağız

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Suvari: İşine dört elle sarılana sahip çıkacağız

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Suvari, belediye içinde hizmet engelleyici davranışlara müsamaha göstermeyeceklerini belirterek, işine dört elle sarılan personellere sonuna kadar sahip çıkacaklarını söyledi.

22.07.2024 14:44  Güncelleme: 14:45
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(AYDIN) - Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Suvari, "Her gün 20-25 personel işe gelmez oldu. 1 milyon 200 bin kişiye hizmet götürdüğümüz yaz sezonunda bizimle aynı hizmet anlayışını paylaşmayanlarla pek tabi yollarımızı ayıracağız. Ama işine dört elle sarılana da sonuna kadar sahip çıkacağız" dedi.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Suvari, bugün yazılı bir açıklama yaparak, belediye içinde hizmet engelleyici davranışlara müsamaha göstermeyeceklerini kaydetti. Suvari'nin açıklaması şöyle:

"İşçinin örgütlenme hakkına her zaman saygı duyduk, ancak bu hoşgörülü ve demokrat duruşumuz, bazı çevre ve kişilerce suistimal edildi. Bugün gelinen noktada bizim bu demokrat duruşumuz bazı iyi niyetli olmayan kişilerce belediye içinde çalışma barışını bozma girişimlerinin gerekçesi haline getirildi. Her gün 20-25 personel işe gelmez oldu. Biz her zaman işçinin yanında olan bir yönetim olduk. Başkan'ımız Ömer Günel'in önerisi ile bugün sahada çalışan personelin en düşük maaşı 34 bin TL'dir. Bizim asli sorumluluğumuz Kuşadası'na en iyi şekilde hizmet etmektir.  1 milyon 200 bin kişiye hizmet götürdüğümüz yaz sezonunda bizimle aynı hizmet anlayışını paylaşmayanlarla pek tabi yollarımızı ayıracağız. Ama işine dört elle sarılana da sonuna kadar sahip çıkacağız. Belediyemizde çalışma barışını bozan davranışlar ve girişimler istemiyoruz. İş disiplinini bozanları ve bunu teşvik edenleri titizlikle takip ediyoruz.  Biz tüm benliğimiz ile kentimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bunu bozmaya çalışan her kim ya da kimler olursa olsun müsaade etmeyeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Suvari: İşine dört elle sarılana sahip çıkacağız - Son Dakika

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