Kuşadası Belediye Başkanı Alevi Hemşehrileriyle Oruç Açma Yemeğinde Buluştu - Son Dakika
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Kuşadası Belediye Başkanı Alevi Hemşehrileriyle Oruç Açma Yemeğinde Buluştu

Kuşadası Belediye Başkanı Alevi Hemşehrileriyle Oruç Açma Yemeğinde Buluştu

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Cem Evi'nde, Alevi hemşehrileriyle bir araya gelerek oruç açma yemeğine katıldı. Yemekte, tutulan oruçların ve yapılan hayırların iyiliğe vesile olması temennisinde bulunuldu.

16.02.2024 14:01  Güncelleme: 14:04
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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Cem Evi'nde, Alevi hemşehrileriyle bir araya gelerek oruç açma yemeğine katıldı.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Cemevi'nde düzenlenen Hızır orucu açma yemeğine, Başkan Ömer Günel ve çok sayıda Alevi vatandaşın yanı sıra belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, CHP Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Şubesi Başkanı Erdal Kılınç katıldı. Hızır orucu açma duasının okunmasıyla başlayan yemekte, 3 gün boyunca tutulan oruçların ve yapılan hayırların iyiliğe vesile olması temennisinde bulunuldu. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Canlarımız ile Hızır orucunun son gününde cem evimizde toplandık. Tutulan Hızır oruçlarını, edilen duaları ve paylaşılan lokmaları hakk kabul eylesin" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kuşadası Belediye Başkanı Alevi Hemşehrileriyle Oruç Açma Yemeğinde Buluştu - Son Dakika

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