Kuşadası Belediye Başkanı Çınarköy\'e Yörük Festivali Müjdesi Verdi

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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Çınarköy Mahallesi'ni ziyaret etti. Başkan Günel ziyaretinde bir sonraki görev döneminde, 'Çınarköy Yörük Festivali' düzenleyerek bölgeye hareket getireceklerini müjdeledi.

Kuşadası'nın farklı bölgelerinde hemşehrileriyle buluşarak sorun, talep ve önerilerini dinleyen Başkan Günel'in son durağı Çınarköy Mahallesi oldu. Günel'in Çınarköy'e yaptığı ziyarete CHP Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve muhtar Sebahattin Akyüz de katıldı. Toplantıda Günel, Çınarköy sakinlerine bugüne kadar kente yaptıkları alt ve üstyapı yatırımları hakkında bilgi verdi.

İkinci 5 yıllık hizmet döneminde kırsal mahallelerin sorunlarına daha çok eğileceğini belirten Günel, "Görevi devraldığımızda Kuşadası'nın kent merkezinde çok fazla birikmiş sorunu vardı. Önce bunları çözdük. Şimdi sıra köylerimize geldi. Tüm köylerimizin yollarını yenileyeceğim. Ayrıca tarla ve bahçelerinize giden yollarınızı da konforlu bir hale getireceğim. Sizin bu köyde sanata, zeybeğe ve bölgemizin kültürüne olan ilginizi de biliyorum. Buradan size Çınarköy Yörük Festivali'ni başlatacağımızın da müjdesini vermek istiyorum" diye konuştu.