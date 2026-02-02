Kuşadası Belediye Başkanı Günel'den Sağanak Yağışın Ardından Kurumlara İş Birliği Çağrısı: "Gelin Bir Toplantı ve Sonrasında da Harekat Planı Yapalım"

(AYDIN) - Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kentte etkili olan sağanak yağış sırasında meydana gelen olumsuzlukların çözümü için diğer kurumlarla iş birliğine hazır olduklarını belirterek, "Buradan ASKİ, Karayolları ve DSİ yetkililerine bir kez daha seslenmek istiyorum. Gelin bir toplantı ve sonrasında da harekat planı yapalım. Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı Kuşadası bir daha bu görüntüleri yaşamasın" dedi.

Kuşadası'nda dün sağanak ve fırtına etkili oldu. Kuşadası Belediyesi de olası sel ve taşkınlara karşı önceden teyakkuza geçti. Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Acil Müdahale Birimi, yağışın başladığı ilk saatlerinden itibaren kent genelinde kesintisiz ve yoğun bir mesai yürüttü.

Ekipler, su tahliye çalışmaları, tıkanan mazgal ve rögarların açılması, yol güvenliğinin sağlanması ve hasar tespit çalışmalarıyla sahada aktif görev aldı. Sosyal Yardım ekipleri ise su baskınından etkilenen ihtiyaç sahibi vatandaşlara anında destek sağladı.

Günel de Karayolları, Devlet Su İşleri (DSİ) ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASKİ yetkililerine kentte etkili olan sağanak sırasında meydana gelen olumsuzlukların bir daha yaşanmaması için ortak hareket etme çağrısında bulundu.

Sağanaktan önce Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik ile toplantı yaptıklarını belirten Günel, şunları söyledi:

"İlgili kurumları defalarca uyardık"

"Öncelikle tüm hemşehrilerime geçmiş olsun diyorum. Kuşadası Belediyesi olarak sağanakta tüm ekiplerimiz hazır bir şekilde sahadaydı. Ancak yağmur başladığı andan itibaren mazgalların açılması, yığılan molozların alınması tek başına bu felaketin verdiği zararları engellemiyor. Yağmur suyunun dünkü hızla kent merkezine inmemesi lazım. Bunun için de dere ıslahlarının ve temizliklerinin yapılması, yağmur suyu hatlarının döşenmiş olması gerekiyor. Bu konuda geçen sene DSİ ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne yazmış olduğumuz 10'a yakın yazı var. Örneğin 3 Aralık 2025 tarihinde yazdığımız bir yazıda Bayraklıdede, Davutlar, Soğucak ve Güzelçamlı mahallelerinde acilen yağmur suyu hatlarının yapılması gerektiğini belirtip, maliyet konusunda da üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmişiz. Pazar günü de en büyük sorunu Kirazlı Mahallesi yolu, Kuşadası Ticaret Odası'nın önü ve KİPA AVM olduğu bölgelerde yaşadık. Buralarda araçlarda çok ciddi hasarlar meydana geldi. Karayollarının sorumluluğunda olan alanlarda defalarca sorunu belirtip, çözümü de önermemize rağmen ısrarla bu konuda çözüm üretilmedi. Yine sorun yaşanan diğer noktalardan Ahmet Pınar ve Orhan Gazi caddeleri, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni yapıldı. O tarihte de buralarda yağmur suyu hatlarının yeterli olmadığı konusunda uyarılarda bulunmuştuk. Kuşadası'nda ıslah edilmesi ve temizlenmesi gereken 17 dere bulunuyor."

"Kimseyi itham etme peşinde değiliz"

Kimseyi suçlama veya itham etme amacında olmadıklarını da sözlerine ekleyen Günel, "Ancak burada Öncelikle Karayolları, DSİ ve ASKİ birimine düşen sorumluluklar var. Gelin iş birliği içerisinde Kuşadası'nda yaşadığımız sorunları çözme noktasında bir toplantı yapalım. Hareket planı yapalım. Biz bu konuda hazırız. Üzerimize düşeni de yapmaya hazırız. Ama yetki ve sorumluluk çerçevesinde doğrudan müdahale edemeyeceğimiz konular var. Dolayısıyla ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde bunu yapma taraftarıyız. Kuşadası bir daha benzer sorunları yaşamasın istiyoruz. Sorunlar belli. Çözümleri beraber sistemli bir şekilde üretelim. Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı Kuşadası, bir daha bu görüntüleri yaşamasın" ifadelerini kullandı.