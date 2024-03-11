Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Soğucak ve Caferli Mahallelerini ziyaret etti. Başkan Günel, CHP Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek'in de katıldığı ziyarette talep, şikayet ve önerileri dinledi.
Başkan Günel, ilçenin çeşitli noktalarında vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Başkan Günel, programına Soğucak Mahallesi'nde bulunan Dağcılar Sitesi sakinleriyle buluşarak başladı. Site sakinleri tarafından sıcak bir şekilde karşılanan Günel, daha sonra meydanda bulunan köy kahvesinde hemşehrileriyle bir araya geldi.
CHP Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek ve Mahalle Muhtarı Mehmet Bozok'un da katıldığı ziyarette Başkan Günel, bölge sakinlerine 5 yılda Kuşadası'nda gerçekleştirdikleri alt ve üstyapı yatırımları ile bir sonraki dönemde yaşama geçirilecek vizyon projelerle ilgili bilgi verdi. Birim müdürlerinin de yer aldığı buluşmada, Başkan Günel, Soğucak sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyerek sorunların giderilmesi için anında talimat verdi. Soğucaklılar da özellikle sokak hayvanlarına yönelik gerçekleştirilen hizmetler ve yatırımlar dolayısıyla Günel'e teşekkür etti. Günel, daha sonra Soğucak Pazarı'nı da gezerek esnafa hayırlı işler diledi.
Kuşadası'nda bulunan 6 kırsal mahalle içerisinde en fazla hizmeti Soğucak'a götürdüklerine dikkati çeken Başkan Günel, şunları kaydetti:
"Bugüne kadar Soğucak'a 36 milyon 375 bin TL yatırımla yaklaşık 14 kilometre yeni yol kazandırdık. Çünkü Soğucak diğer kırsal mahallelerimiz içerisinde nüfusu en fazla artan bölgelerden birisi. Görevde olduğum 5 yılda sizlerin ihtiyaçlarına kulaklarımı tıkamadım. Tüm hemşehrilerim için her zaman ulaşılabilir bir belediye başkanı oldum. Soğucak'a çevresinde hayvanlarınızı gezdirebileceğiniz ve çocuklarınıza hayvan sevgisi aşılayabileceğiniz bir tane kedi kısırlaştırma merkezi yapacağım. 2019 yılındaki yerel seçimlerde Soğucak'tan yüzde 67 oranında oy aldım. Aynı başarının şimdi de tekrarlanacağına inanıyorum. Oylarınıza talibim."
"MUHTARLIK BİNASINI VE KÖY KAHVESİNİ YENİLEYECEĞİZ"
Başkan Günel'in Soğucak'tan sonraki durağı Caferli Mahallesi oldu. Günel burada Mahalle Muhtarı İsmail Arı ve vatandaşlarla köy kahvesinde oturup sohbet etti. Caferli'nin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Günel, "2021 yılında Caferli'nin özgün mimari yapısını korumak amacıyla belediye meclisimizde karar aldık. Caferli'de muhtarlık binasını ve köy kahvesini yenileyeceğiz. Ayrıca köyün giriş ve çıkışları da dahil olmak üzere köy meydanını doğaltaş ile kaplayacağız. Tarla ve bahçelere giden yolları da düzelterek çiftçimize destek olacağız" dedi.
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