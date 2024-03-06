Kuşadası Belediyesi Evde Bakım Birimi, ihtiyaç sahibi Kuşadalılara destek sağlıyor

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Kuşadası Belediyesi Evde Bakım Birimi, yatağa bağımlı, yaşlı veya engelli olmaları nedeniyle ev işlerini ve kişisel bakımlarını yapmakta güçlük çeken Kuşadalıları ziyaret ederek ihtiyaç duydukları desteği sunmayı sürdürüyor. Ev temizliği ve banyo hizmetinin yanında birime eklenen berber ve kuaför hizmeti de vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Kentte yaşayan hasta, engelli ve 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi kişilere ev temizliği ve kişisel bakım konularında destek sunmak amacıyla çalışan Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Evde Bakım Birimi, her geçen gün genişleyen kadrosu ve eklenen yeni hizmetler ile Kuşadalıların yanında olmayı sürdürüyor. Planlama ve saha personeli olmak üzere toplam 19 kişiden oluşan ekip, 444 71 14 numaralı telefon üzerinden Güvercin Masaya yapılan başvurular doğrultusunda belirlenen ihtiyaç sahibi kişileri evlerinde ziyaret ederek, ev temizliklerini ve kişisel bakımlarını yapıyor.

Son 5 yıl içerisinde 3267 kişiye düzenli olarak evde bakım hizmeti veren birim, 16 bin 180'i kadın, 7bin 606'sı erkek olmak üzere toplam 23 bin 786 kişiye ise banyo hizmeti sundu. Kısa süre önce birim bünyesinde istihdam edilen kuaför ise 500'ün üzerinde Kuşadalıya saç kesimi ve tıraş hizmeti verdi. Evde Bakım Birimi'nin deneyimli personeliyle verdiği hizmetten faydalanan ihtiyaç sahibi vatandaşlar Başkan Ömer Günel'e teşekkür etti.