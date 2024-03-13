Kuşadası Belediyesi Hacıfeyzullah Mahallesi'nde iftar yemeği düzenledi - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi Hacıfeyzullah Mahallesi'nde iftar yemeği düzenledi

Kuşadası Belediyesi Hacıfeyzullah Mahallesi\'nde iftar yemeği düzenledi

Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen iftar yemeklerinin ikinci adresi Hacıfeyzullah Mahallesi oldu. Başkan Ömer Günel'in de katıldığı iftar yemeğinde, bölge sakinleri hep birlikte oruçlarını açtı.

13.03.2024 09:35  Güncelleme: 09:38
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Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen iftar yemeklerinin ikinci adresi Hacıfeyzullah Mahallesi oldu. Başkan Ömer Günel'in de katıldığı  iftar  yemeğinde, bölge sakinleri hep birlikte oruçlarını açtı.

Kuşadası Belediyesi, kent sakinlerini Ramazan ayında iftar sofralarında buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda pazartesi günü ilki İkiçeşmellik Mahallesi'nde düzenlenen iftar yemeklerinin ikincisi, Hacıfeyzullah Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Yedieylül İlkokulu önündeki iftar yemeğine Başkan Ömer Günel de belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleriyle birlikte katıldı.

Başkan Ömer Günel, iftar saatinden önce mahalle sakinlerine yemeklerini ikram etti.

İftar saatinde okunan duaların ardından konuşan Başkan Ömer Günel, Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diledi.

Kuşadası Belediyesi tarafından verilen iftar yemeklerinin 3'üncüsü, 14 Mart Perşembe günü (yarın) Davutlar Mahallesi Ek Hizmet Binası bahçesinde düzenlenecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kuşadası Belediyesi Hacıfeyzullah Mahallesi'nde iftar yemeği düzenledi - Son Dakika

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