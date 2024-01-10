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Kuşadası Belediyesi'nin Kütüphane ve Kitap Kafe Projesi Kentin Eğitim Hayatına Katkı Sağladı - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi'nin Kütüphane ve Kitap Kafe Projesi Kentin Eğitim Hayatına Katkı Sağladı

Kuşadası Belediyesi tarafından Cafer Kotan Yaşam Parkı'nda hizmete açılan Kütüphane ve Kitap Kafe, kentin eğitim hayatına önemli bir katkı sağladı. Merkez, kitap sayısını 5 bin 47'ye, üye sayısını da 1120'ye yükselterek binlerce Kuşadalı'ya kitap okuma sevgisi kazandırdı. Kütüphane ve Kitap Kafe, öğrencilere sessiz ve uygun bir ortam sağlarken, aynı zamanda internet erişimli bilgisayarlarla ödev ve araştırmalarını yapmalarına olanak tanıdı. Ayrıca, askıda kitap uygulamasıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere destek oldu ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaparak kütüphane kültürünü yaygınlaştırdı.

Kuşadası Belediyesi\'nin Kütüphane ve Kitap Kafe Projesi Kentin Eğitim Hayatına Katkı Sağladı
10.01.2024 - 09:39,
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Kuşadası Belediyesi tarafından Cafer Kotan Yaşam Parkı'nda 2023 yılında hizmete açılan Kütüphane ve Kitap Kafe, sunduğu imkanlarla kentin eğitim hayatına önemli bir katkı sağladı. Sahip olduğu kitap sayısını 5 bin 47'ye, üye sayısını da 1120'ye yükselten merkez, her yaştan binlerce Kuşadalı'ya kitap okuma sevgisi kazandırdı.

Kuşadası Belediyesi, Başkan Ömer Günel'in 5 yıllık görev süresinde, kent genelinde gerçekleştirdiği alt ve üstyapı hizmetlerinin yanı sıra eğitimin her alanına yaptığı yatırımlarla da fark oluşturdu. İkiçeşmelik Mahallesi'nde bulunan Cafer Kotan Yaşam Parkı içerisinde yer alan Güler Aydın Süzgeç Sosyal Tesisleri'nde, 2023 yılının Şubat ayında hizmete açılan Kütüphane ve Kitap Kafe, öğrenciler ve gençler olmak üzere her yaştan Kuşadalı'nın gözdesi oldu. Ziyaretçilerine ders çalışıp kitap okumak için sessiz ve uygun bir ortam sağlayan Kütüphane ve Kitap Kafe, 11 ayda üye sayısını 1120'ye, bağışlarla birlikte sahip olduğu kitap sayısını da 5 bin 47'ye yükseltti.

Geçtiğimiz yıl ödünç verdiği kitap sayısı 6 bin 872'ye ulaşan Kütüphane ve Kitap Kafe, ayrıca 8 adet internet erişimli bilgisayarıyla öğrencilerin ödev ve araştırmalarını da rahatlıkla yapabilmelerini sağladı. İhtiyaç sahibi öğrenciler için askıda kitap uygulamasıyla dayanışma kültürüne de katkıda bulunan Kütüphane ve Kitap Kafe'nin sunduğu hizmetlerden bugüne kadar 1931'i yetişkin, 8 bin 518'i çocuk olmak üzere toplam 10 bin 449 kişi yararlandı. Kitap okuma şenlikleri ve çeşitli atölye çalışmalarına ev sahipliği yapan Kütüphane ve Kitap Kafe, hafta içi saat 08.30 ile 18.00, Cumartesi günleriyse 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Kuşadası Belediyesi'nin Kütüphane ve Kitap Kafe Projesi Kentin Eğitim Hayatına Katkı Sağladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuşadası Belediyesi'nin Kütüphane ve Kitap Kafe Projesi Kentin Eğitim Hayatına Katkı Sağladı - Son Dakika
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