Kuşadası Belediyesi tesislerinde hijyen denetimleri aralıksız sürüyor

Kuşadası Belediyesi'nin öz iştiraklerinden olan ARYA A.Ş'nin işlettiği modern görünümlü tesisler, uygun fiyata sunduğu kaliteli hizmetin yanı sıra hijyenik ortamı ile de dikkatleri çekiyor. Bu kapsamda şirkette görevli gıda mühendisi, belirlenen program dahilinde kentteki tüm işletmelerde hijyen ve gıda güvenliği denetimi gerçekleştiriyor.

Başkan Ömer Günel döneminde benimsenen profesyonel yaklaşımla baştan aşağıya yenilenen ARYA A.Ş tesisleri, modern ve estetik görünümleriyle 7'den 70'e kentte yaşayan herkesin uğrak noktası oluyor. Uygun fiyata sunduğu lezzetleri ile de beğeni toplayan ARYA A.Ş tesisleri, her yıl yüz binlerce kişiyi ağırlıyor. Bu kapsamda ARYA A.Ş yönetimi de tesislerde gıdaların sağlıklı ve hijyenik bir ortamda üretilmesi için gerekli olan her türlü tedbiri alıyor.

Su ve gıda numuneleri alınınyor

ARYA A.Ş'de görev yapan gıda mühendisi, düzenli olarak kent genelindeki tüm tesislere giderek imalathane bölümlerinin sağlık kurallarına uygun olup olmadığını denetliyor. Kullanılan ürünlerin son tüketim tarihlerine de bakılan denetimlerde, soğuk hava depolarının sıcaklık değerleri kontrol ediliyor. Su ve gıdalardan numuneler alınarak gerekli olan testlerin yapılması için laboratuvara yollanıyor. Elde edilen sonuçlar da yıl boyunca kayıt altına alınıyor.

"Gönül rahatlığıyla gelebilirler"

Kuşadası'ndaki tüm tesislerde gıdaların üretilme sürecinde hijyen kurallarına çok dikkat ettiklerini belirten ARYA A.Ş'de görevli Gıda Mühendisi Simge Yılmaz, "Bizim için gıda güvenliği ilk sırada geliyor. Bu nedenle misafirlerimize kaliteli, güvenli ve sürdürülebilir hizmet sunmak amacıyla düzenli olarak denetim ve kontroller yapıyoruz. Denetimlerimizde tesislerimizde çalışan personelimizin de temizliği başta olmak üzere gerekli olan her türlü kriteri yerine getiriyoruz. Tüm Kuşadalılar işletmelerimize gönül rahatlığıyla gelebilirler" diye konuştu.